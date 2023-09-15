TKP'den Adalet Bakanlığı önünde 'Sivas' eylemi
Türkiye Komünist Partisi (TKP), Sivas Katliamı davasının zaman aşımından düşürülmesi kararını Adalet Bakanlığı önünde protesto etti. Partililer, “Cumhuriyet’in 100. yılında Cumhuriyet düşmanı, laiklik düşmanı herkes karşısında bizleri, komünistleri bulacak. Sivas’ın hesabı sorulacak” açıklamasını yaptı.
Sivas'ta 2 Temmuz 1993 tarihinde Madımak Oteli'nde 33 kişinin yakılarak katledilmesine dair firari sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karakaş hakkında devam eden davanın duruşması Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülmüş ve mahkeme zaman aşımı kararı vererek davayı düşürmüştü.
TKP Ankara İl Örgütü, mahkemenin kararını bugün Adalet Bakanlığı önünde protesto etti. Burada
“Sivas’ın hesabı sorulacak” ve “Sivas’ta yakanlar AKP’yi kuranlar” sloganı atan parti üyeleri, “Cumhuriyet’in 100. yılında Cumhuriyet düşmanı, laiklik düşmanı herkes karşısında bizleri, komünistleri bulacak. Sivas’ın hesabı sorulacak” açıklamasını yaptı.
Sivas Katliamı'na ilişkin dün alınan utanç verici karara karşı Adalet Bakanlığı önünden haykırdık: Kararınız hükümsüzdür, Sivas'ın hesabı mutlaka sorulacak!#unutMADIMAKlımda pic.twitter.com/3urxw32GFk— TKP Ankara (@AnkaraTkp) September 15, 2023
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