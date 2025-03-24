TKP’den 3 şehirde protesto: ‘Seçme ve seçilme hakkımıza sahip çıkıyoruz!’

Yayınlanma: 24.03.2025 - 00:37

Güncelleme: 24.03.2025 - 00:37

Türkiye Komünist Partisi (TKP) "Seçme ve seçilme hakkını iktidarın bir oldubittiyle gasp etmesinin karşısında daha güçlü, daha dirençli şekilde duracağız diyen tüm yurttaşlarımızı birlikte yürümeye davet ediyoruz" çağrısıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir araya geldi.

TKP'nin çağrısına yanıt veren yurttaşlar seçme ve seçilme hakkına sahip çıkmak için TKP kortejlerinde yerini aldı.

Yürüyüşe “Boyun eğme, memlekete sahip çık", "Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez", “Hükümet istifa”, “AKP'yi halk götürecek" sloganları ve alkışlar eşlik etti.

İstanbul'da binler 'Memlekete sahip çıkıyoruz' pankartıyla yürüdü

SARAÇHANE’YE YÜRÜDÜLER: ‘’BİRİLERİ UTANMADAN…’

Binlerce yurttaş Yenikapı'da buluşarak TKP kortejiyle Saraçhane'ye yürüdü. Günlerdir İstanbul'da yapılan yürüyüşlerde tiyatrocu Orhan Aydın, oyuncu Senan Kara, oyuncu Metin Coşkun, müzisyen Gülcan Altan, müzisyen Emin İgüs, müzisyen Dengin Ceyhan, gazeteci Mustafa Kemal Erdemol, gazeteci İskender Özturanlı, gazeteci Orhan Gökdemir ve gazeteci Zülal Kalkandelen TKP kortejinde yer aldı.

Bugün ise Saraçhane'de, TKP kortejinde bir araya gelen yurttaşlara tiyatrocu Orhan Aydın ve gazetemiz yazarı Zülal Kalkandelen de seslendi.

Tiyatrocu Orhan Aydın "Görüyoruz ki İstanbul'dan başlayarak bütün Anadolu insanlığı bu vatan düşmanlığını ayaklarının altına almak için ayağa kalktı" diyerek günlerdir seçme seçilme hakkı için sokağa dökülen milyonları selamladı.

Gazeteci Zülal Kalkandelen ise dış güçler söylemine vurgu yaparak "Birileri yine utanmadan çıkmış direnişin arkasından dış güçler var diyerek bu onurlu direnişi kirletmeye çalışıyor. Asıl dış güçlerle işbirliği yapanlar Cumhuriyet birikimini peşkeş çekenlerdir" dedi.

“YAPILAN OPERASYONLARIN DA TUTUKLAMALARIN DA MEŞRUİYETİ YOKTUR’

Saraçhane'nin ardından Yenikapı Marmaray İstasyonu'na doğru yürüyüşe geçildi. 'Bu halk sana boyun eğmez' sloganı sokaklarda yankılandı.

Yenikapı'da yurttaşlara seslenen TKP Merkez Komite Üyesi Senem Doruk İnam "AKP iktidarı bugün büyük bir operasyonla halkın seçme ve seçilme hakkını gasp etmek için yola koyuldu. O operasyonlar ve tutuklamalar halka, emekçilere karşı yapılmıştır, hiçbir meşruiyeti yoktur. Siyaset alanını daraltmaya, halkı siyasetten çıkarmaya çalışıyorlar. Sesimiz çıkmasın, kafamızı önümüze eğelim, evimizde susup oturalım istiyorlar. Ama biz günlerdir sokaklardayız. Evimizden çıktık, boyun eğmiyoruz, seçme ve seçilme hakkımıza sahip çıkıyoruz dedik. Hepinizin eline sağlık dostlar." ifadelerini kullandı.

ANKARA: ‘BİZ LAFI HİÇ DOLANDIRMIYORUZ!’

Ankara Kuğulupark'ta öğrencilerin çağrısıyla bir araya gelen gençler yürüyüşe başladı. Kortejin Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi önünde toplanan yurttaşlarla birleşmesi sonrası oluşan kalabalıkla sokak doldu taştı. Binlerce yurttaş Kızılay sokaklarını doldurarak Güvenpark'a doğru yürüdü.

Güvenpark'ın ardından Kızılay sokaklarını tekrar sloganlarla, alkışlarla inleterek yürüyen yurttaşlara TKP Merkez Komite Üyesi ve TKP Ankara İl Başkanı Ali Ufuk Arikan seslendi. Arikan "Bugün memleketin dört bir yanında sokağa çıkan yurttaşlarımız, sokağa çıkan emekçiler, sokağa çıkan gençler, sokağa çıkan kadınlar... TKP’nin hedefi bu iradeyi güçlendirmek, bu mücadeleyi güçlendirmektir. Biz lafı hiç dolandırmıyoruz çok açık söylüyoruz. Diyoruz ki bugün yaşadığımız her şeyin kaynağında bu asalak patron düzeni var, memleketin her tarafına yayılan tarikat düzeni var. Asalakların düzenini mutlaka yıkacağız. Onların kaçacağı deliğe girmelerine de izin vermeyeceğiz, yapışacağız yakalarına o asalak düzenle birlikte bu memleketten def edeceğiz. Bu memleket bize yakışıyor, onlara değil, alacağız ellerinden!" dedi.

İZMİR: ‘BU ÜLKENİN HALKI ÖRGÜTLENECEK’

İzmir'de gaspa karşı bir araya gelen binlerce yurttaş Alsancak'ta buluşarak Gündoğdu Meydanı'na yürüdü. Meydanın ardından Kıbrıs Şehitleri Caddesi boyunca gerçekleşen yürüyüşte İzmir sokakları 'boyun eğme memlekete sahip çık' sloganıyla inledi.

İzmir'de toplanan yurttaşlara seslenen TKP Merkez Komite üyesi Savaş Sarı "Bu yaptığımız yetmez daha fazlası lazım. Karşımızdaki güç bu memleketi yağmalayan, soyan, halkı sefalete sürükleyen, bizi karanlığa boğan o güç örgütlü. O örgütlülük emekçinin, emeklinin ekmeğine göz koyan, çalıp çırpan, halkı ölüme terk eden bir örgütlülük. O örgütlülük gençlerimizi geleceksiz bırakan, kendi memleketlerinde çaresiz bırakan bir örgütlülük. Madem öyle biz de örgütleneceğiz. Bu ülkenin halkı örgütlenecek ve bu karanlık güruhun iktidarını alaşağı edeceğiz. Gelin örgütlü bir halkın neler yapabileceğini gösterelim" diyerek örgütlenme çağrısında bulundu.