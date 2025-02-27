Komünistler ne diyor? Öcalan’ın çağrısı sonrası TKP’den açıklama

Yayınlanma: 27.02.2025 - 21:46

Güncelleme: 27.02.2025 - 22:05

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısını değerlendirmek üzere CGTN Türk Radyo'nun canlı yayınına bağlandı.

Açıklamada şaşırtıcı bir taraf olmadığını, çünkü açıklamanın varılan anlaşma doğrultusunda yapıldığını belirten Okuyan, “Dolayısıyla bunun dışında herhangi bir şey olamazdı. Zaten izin verilmezdi” dedi. Okuyan, çağrıyla birlikte yeni bir sürecin başladığını ifade etti ve “Bundan sonra ne tür gelişmeler yaşanacağını hep beraber göreceğiz” dedi.

“Türkiye'de insanları ikiye bölen, yurttaşlarımızı etnik kökenleri itibariyle karşı karşıya getiren çatışmanın bitmesine kimse itiraz edemez” değerlendirmesinde bulunan Okuyan, “Biz Kürt siyasi hareketleri ile mesafeyi açan, AKP'ye de zaten karşı bir partiyiz. Buna rağmen diyoruz ki işin bu kısmı kesinlikle olumludur” ifadelerini kullandı.

Öte yandan sürecin arka planına bakmak gerektiğini vurgulayan Okuyan, sözlerine şöyle devam etti:

“İşte 1000 yıl öncesine referanslar veriliyor. Bu tür açıklamalarda tarihsel referanslara yer verilebilir ama bugünün gerçekliğinde bir karşılığı olduğunu düşünmüyoruz. Yani eğer 1000 yıllık bir kardeşlik varsa son 50 yılda, 100 yılda ya da 200 yılda yaşadığımız neydi?”

Dünyada ve bölgede önemli gelişmeler yaşandığına ve bu doğrultuda da haritaların değiştiğine dikkat çeken Okuyan, şu ifadeleri kullandı:

“İktidar diyor ki, "Uluslararası alanda son derece önemli gelişmeler olurken ve Türkiye'nin güvenliği tehlikedeyken Kürt halkını, İsrail ve ABD'ye teslim etmeyeceğim. Kürt-Türk kardeşliğini öreceğiz ve bir bölge gücü olacağız". Şimdi bu defalarca tekrar edildi iktidar partisi tarafından.

Aslında Öcalan'ın yaptığı açıklamada da bu doğrultuya uygun bir içerik var. Dendi ki, ‘Türkiye Kürtlerle anlaşırsa bölge gücü olur. Kürtlerle anlaşmazsa Türkiye'nin varlığı tehlikeye girer’.”

Okuyan, söz konusu açıklamaların, “Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlar olarak bu ülkede eşitlik, özgürlük, kardeşlik tesis edemedik ama bölgede bir iddia taşıyacağız” anlamına geldiğini vurguladı.

'BU MESELE BÖLGESEL BİR PROJEYLE ÇÖZÜLEMEZ'

Bölgesel bir gerekçeyle Türkiye’deki Kürt sorununun çözülemeyeceğini belirten Okuyan, “Bu mesele bölgesel bir projeyle çözülemez. Güvenlik meselesine ve Türkiye'nin dış politikasına sıkıştırılan bir çerçevede bu meselenin ele alınmasında bir tuhaflık var. Zaten Türkiye tarihinde siyaset alanının ve özgürlüklerin belki de en fazla daraltıldığı bir dönemde ‘Artık Türkiye’de demokrasi var’ denebilecek bir süreç gerçekçi ve dürüst olmaz” dedi.

Sürecin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başladığını ve ardından Türkiye’nin katkılarıyla Suriye’de Beşar Esat yönetiminin devrildiğini hatırlatan Okuyan, “Şimdi bu rejim değişikliğinin ardından İsrail Suriye'ye yerleşiyor. Buna karşı kimsenin doğru düzgün sesi çıkmıyor. Deniyordu ki ‘İsrail bölgeyi tehdit ediyor, biz önlem almalıyız’. O önlemlerden bir tanesi Suriye'de rejim değişikliğiydi ama tam tersi sonuç verdi” dedi.

Okuyan, sözlerine “Dolayısıyla atılmakta olan adımların Türkiye'nin güvenliğine hizmet mi ediyor? Yoksa adım adım belki de bir Amerika Birleşik Devletleri İsrail planına doğru mu çekiliyoruz?” sorularını yönelterek devam etti ve “Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Yani dolayısıyla böyle bugün yapılan açıklamayla Türk-Kürt kardeşliği tespit edildi, Türkiye bölge gücü oldu… Bunlar için çok erken” değerlendirmesinde bulundu.

‘PKK HİÇBİR ZAMAN SOSYALİST BİR ÖRGÜT OLMADI’

Öcalan’ın çağrısında “PKK’nin Soğuk Savaş etkisinde kurulduğuna ve reel sosyalizmle ilişkisine” dair atıflar hakkında da konuşan Okuyan, PKK’nin hiçbir zaman sosyalist, Marksist bir örgüt olmadığını ifade etti.

Okuyan, PKK’nin her zaman milliyetçi bir örgüt olduğunu belirtti ve şöyle konuştu:

"Öcalan, eski Marksist kökenlerinden arındığına dair bir değerlendirme yaptı. Gerçeklerle bağdaşmıyor, çünkü bu örgüt başından ulusalcı çizgide bir örgüttü, Marksist bir örgüt değildi, sosyalist bir örgüt değildi. Dönemin ruhu nedeniyle bir etkileşim içerisine girdi ama Sovyetler Birliği'nin var olduğu dönemde dünyadaki aslında birçok örgüt sol jargon kullandı ve etkileşim içerisine girdi.

Türkiye'de de Kürt sorunun tartışılması sol tarafından, özellikle 1960’lı yıllarda Türkiye İşçi Partisi tarafından gündeme getirilen bir olguydu. Tabii ki bir etkileşim vardı ama bu örgütün Marksist bir örgüt olduğunu söylemek yanlış olur. Biz bunu yıllarca söyledik. Marksist örgüt sınıfsal bakar meselelere, oysa onlar milliyetçi, ulusal pencereden bakan bir örgüttür."

‘HALKLARIN KARDEŞLİĞİ İYİ BİR ŞEYDİR’

Okuyan, çağrının olumlu sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ilişkin soruya da cevap verdi.

“Halkların kardeşliği iyi bir şeydir. Etnik temellerde bir düşmanlığın kimseye faydası yoktur” diyen Okuyan, sözlerini şöyle noktaladı:

“Türk-Kürt kardeşliğini İslam temelinde tesis edeceğiz’ diyenler de var. Bu Türkiye'nin daha da dincileşmesi anlamına gelir. Yeni Osmanlıcı hayaller ya da bu stratejinin bir parçası olarak gündeme gelebilir.

Türkiye, ‘Biz Kürtlerle ittifak halindeyiz’ deyip bölgede başka hedefler yani bugünkü sınırların değişmesine ya da Türkiye'nin bazı ülkelerle karşı karşıya gelmesine hizmet edecek bir şeye de biz ‘Ne güzel anlaştılar’ diye alkış tutmayız.”