TKP’den 4 şehirde ‘İtirazım Var’ buluşmaları

Yayınlanma: 19.01.2025 - 23:04

Güncelleme: 19.01.2025 - 23:04

Türkiye Komünist Partisi (TKP), geçtiğimiz hafta yoksulluk ve toplumsal eşitsizliklere karşı bir imza kampanyası başlatarak kitlesel eylemler düzenleyeceğini duyurmuştu. Bir hafta boyunca on binlerce imzanın toplanmasının ardından "Halkın büyük çoğunluğu açlık ve yoksullukla boğuşurken nüfusun yüzde 1'lik kesiminin ülkemizi yağmalamasına itirazımız var!” diyenler Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir'de halk buluşmalarında "Yoksulluğa ve Sömürüye İtirazım Var" pankartlarının arkasında bir araya geldi.

“PATRONLARA İTİRAZIM VAR”

Halk buluşmasına, 173 gün süren direnişleriyle ücretlerinin ve sendikal tazminat dahil tüm alacaklarının ödenmesini sağlayan Polonez işçileri, grevde olan Sanikey işçilerinin yanı sıra Birleşik Emekliler Sendikası temsilcileri, Tekstil İşçileri Kadın Dayanışma Komiteleri’nden işçi kadınlar ve farklı iş kollarından yüzlerce emekçi de katıldı. İşçilerin selamlanmasının ardından buluşmaya katılan yurttaşlar "Yoksulluğa, eşitsizliğe, asgari ücrete, sırtımdan geçinen patronlara itirazım var" dedi.

“EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ BİZ OLMAKTAN KAYNAKLANIYOR”

Kadıköy İskele Meydanı'nında yurttaşlara seslenen TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan şu ifadeleri kullandı:

"Benim de itirazım var. Buradaki işçi kardeşlerimizin hepimizin itirazı var. Demek ki itirazımız var. Bugün buraya aslında tek tek her birimiz içindeki itirazı benim itirazım olmaktan bizim itirazımız vara çevirmek için geldik. Bizim en büyük gücümüz, biz olmaktan kaynaklanıyor. Karşımızda kişisel çıkarlarını halkımızın çıkarlarına üstün gören, bir avuç sömürücü zengin azınlık. Onlara hizmet eden siyasetçiler ve onların karşısında itirazım var diyen milyonlar. 'İtirazımız var' demenin zamanıdır."