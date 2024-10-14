İstanbul Üniversitesi'nde TKP'lilere saldırı: NATO'nun itleri yıldıramaz bizleri
İstanbul Üniversitesi önünde Türkiye Komünist Partisi üyelerine bir grup saldırdı.
İstanbul Üniversitesi önünde Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyelerine bir grup saldırdı.
Söz konusu saldırıyı partililer “NATO'nun itleri yıldıramaz bizleri” diyerek püskürtürken, saldırının ardından TKP'liler okul önünde gerçekleştirdikleri çalışmaya devam etti.
Etiketler: #İstanbul Üniversitesi #TKP
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