TKP'den 'ABD gemisi' protestosu: Ülkemizde istemiyoruz!
Gölcük Donanma Komutanlığı önünden haykıran Türkiye Komünist Partisi (TKP), İzmit açıklarına gelen ABD donanmasına ait savaş gemisini protesto etti. TKP'liler, "ABD savaş gemisini ülkemizde istemiyoruz! Bu memleket bizim!" çağrısında bulundu.
Türkiye Komünist Partisi (TKP), geçen günlerde İstanbul'a gelen ve oradan İzmit açıklarına geçen ABD donanmasına ait savaş gemisi USS Nitz'i protesto etti.
"BU MEMLEKET BİZİM"
İzmit'te Donanma Komutanlığı önünden bir araya gelen TKP'liler, "ABD savaş gemisini ülkemizde istemiyoruz! Bu memleket bizim!" çağrısında bulunarak ABD gemisinin ülkeyi terk etmesini istedi.
Bu ülkenin yurtseverleri #ABD emperyalizmine geçit vermeyecek!— TKP (@tkpninsesi) February 5, 2023
Emperyalizm kaybedecek, emekçi halklar kazanacak!
Gölcük açıklarında demirlenen ABD savaş gemisine karşı Gölcük Donanma Komutanlığı önündeyiz. pic.twitter.com/p4syS3s544
Komutanlık etrafında toplanan TKP'liler, "Bu ülkenin yurtseverleri ABD emperyalizmine geçit vermeyecek! Emperyalizm kaybedecek, emekçi halklar kazanacak!" diye haykırdı.
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