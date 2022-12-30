TKP'lilerden TÜSİAD'a yeni yıl 'ziyaret'i

30 Aralık 2022 Cuma, 16:36

Sosyalist Güç Birliği'nin (SGB) kurucu bileşenlerinden Türkiye Komünist Partisi (TKP), bugün Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) İstanbul Beyoğlu'ndaki genel merkez binası önünde protesto düzenledi.

Beyoğlu'nda bulunan TÜSİAD Genel Merkezi önünde buluşan TKP'liler, "Katil TÜSİAD, Hırsız TÜSİAD!", "Patronların Ensesindeyiz!", "Sermayeden hesabı emekçiler soracak!" sloganları attı.

Sloganların ardından yapılan açıklamada "Bizler bu ülkenin fabrikalarında, madenlerinde, tekstil atölyelerinde, tersanelerinde, hizmet sektöründe, çağrı merkezlerinde çalışan, yaşamın her alanında zenginliklerini var eden emekçileri temsilen buradayız" denildi.

Açıklamada TÜSİAD binasına işaret edilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Burası ülkemizin tüm zenginliklerinin kimler arasında, nasıl, kimlere pay edileceğinin belirlendiği yerdir. Satın aldığınız siyasetçiler sayesinde koskoca ülkeyi esir almaya çalışıyorsunuz. Bizler üretiyor, vergi veriyoruz, siz el koyuyorsunuz. Yarattığınız toplumsal eşitsizlik ve yağma düzenine karşı öfke büyüyor. Yarattığınız sömürü düzenini başınıza yıkacağız. Sadakaya muhtaç bıraktığınız milyonlar gün gelecek hakkı olanı sizden alacak. Bizler milyonlarız, koskoca bir halkız. Sizin milyonlarınızdan üstünüz, insanca yaşamak istiyoruz. Yaşanılası bir ülkeyi eninde sonunda kuracağız. Yaşasın devrim, yaşasın sosyalizm."

Açıklama sonrasında "patronların işlediği suçların dosyaları" denilerek hazırlanan dosyalar TÜSİAD'ın kapısına bırakıldı.