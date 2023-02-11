TKP'den Eylem Aydın Yetiş açıklaması: Çok üzgünüz, öfkeliyiz!
Orhan Aydın'ın kızı Eylem Şafak Aydın Yetiş'in ölümünün ardından TKP'den yapılan açıklamada, "Çok üzgünüz, çok öfkeliyiz! Başımız sağ olsun" denildi.
Tiyatro sanatçısı ve yazarımız Orhan Aydın'ın kızı Eylem Şafak Aydın Yetiş Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Hatay'da yıkılan bir binada enkaz altında kalmıştı.
Orhan Aydın, kurtarma çalışmaları için yardım çağrısında bulunmuş ve yetkililerden enkaza vinç sevk edilmesini talep etmişti. Ancak günlerce vinç gönderilemedi. Yetersiz müdahale nedeniyle kurtarılamayan Eylem'in cansız bedeni bugün sabah saatlerinde enkaz altından çıkarılmıştı.
'ÇOK ÜZGÜNÜZ, ÇOK ÖFKELİYİZ!'
Eylem'in ölümünün ardından TKP'den yapılan açıklamada, "Tiyatro sanatçısı yoldaşımız, ağabeyimiz Orhan Aydın’ın kızı Eylem Şafak Aydın Yetiş’i göçük altında verdiği altı günlük yaşam savaşında kaybettik. Çok üzgünüz, çok öfkeliyiz! Eylem Şafak Aydın Yetiş, yarın ikindi namazının ardından Muğla Akyaka Ataköy’de defnedilecek. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.
Tiyatro sanatçısı yoldaşımız Orhan Aydının kızı Eylem Aydın Yetiş'i göçük altında verdiği 6 günlük yaşam savaşında kaybettik. Çok üzgünüz, öfkeliyiz!— TKP (@tkpninsesi) February 11, 2023
Eylem Aydın Yetiş yarın ikindi namazının ardından Muğla Akyaka Ataköyde defnedilecek. Başımız sağ olsun.https://t.co/tsGjVqP7jW
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