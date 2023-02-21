TKP'den İstanbul'da buluşma: 'Bir daha enkaz altında kalmamak için ayağa kalkıyoruz!'

Türkiye Komünist Partisi, deprem gündemi ile İstanbul'da düzenleyeceği etkinliğe çağrıda bulunarak "Ülkenin başına çöken bu beceriksiz sınıftan ve iktidarlarından kurtulmak zorundayız" ifadelerine yer verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 04:00
TKP'den İstanbul'da buluşma: 'Bir daha enkaz altında kalmamak için ayağa kalkıyoruz!'
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Türkiye Komünist Partisi (TKP) tarafından hafta sonu Ankara'da düzenlenen "Bir daha enkaz altında kalmamak için AYAĞA KALKIYORUZ" başlıklı buluşmaların bir diğeri önümüzdeki cumartesi İstanbul'da gerçekleştirilecek.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın da katılacağı buluşma, 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da İstanbul Kartal Soğanlık Kültür Merkezi'nde yapılacak.

AYAĞA KALKMAK ZORUNDAYIZ!

Toplantı öncesi görüşlerini paylaşan TKP İstanbul il Başkanı Senem Doruk İnam:

"Öncelikle tüm yurttaşlarımızla geçmiş olsun dileklerimi paylaşmak istiyorum. Üzüntülüyüz ama bu duygunun ötesinde öfkeliyiz. Öfkeliyiz çünkü karşımızda aynı zamanda çok yönlü bir yıkım var. Yıkımı sadece yıkılan evler olarak göremeyiz. Binlerce yurttaşımızın anıları, emeği, değerleri, kültürleri, her şeyi ama her şeyi bu beceriksiz yönetim anlayışı yüzünden enkazın altında kaldı. Yıkım çok yönlü demiştim. Sadece bu saydıklarımla da sınırlı değil.

Yurttaşlarımızın hâlâ nerede yaşayacakları, nasıl yaşayacakları, bundan sonraki yaşantılarında nelerle karşılaşacağı bir muamma. İnsanımız, yurttaşlarımız bu beceriksizliği hak etmiyor.

Ülkenin başına çöken bu beceriksiz sınıftan ve iktidarlarından kurtulmak zorundayız. Deprem dayanışma çalışmalarında da yaşadığımız gibi bizi bizden başkası kurtarmayacak. Bizi biz yapan değerlerle birlikte ayağa kalkmak zorundayız. Tüm İstanbullu yurttaşlarımıza çağrısını yaptığımız bu söze kulak vermelerini, hafta sonu yapacağımız toplantıya katkı sunmalarını isterim. Başka çare yok." dedi.


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