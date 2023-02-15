TKP, sağlıkçılarıyla sahada.. Uyuzla mücadeleye başladılar

TKP'nin Antakya'daki kriz masasında çalışan sağlık emekçileri salgın hastalıklara karşı önemlere başladı. Eczacı Buğra Üstündağ, "Burada günde 500 hastaya hizmet veriyoruz. İvermektin tabletin acil bizim masamıza gelmesi lazım" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 18:19
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Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) Antakya'daki kriz masasında bulunan revirde çalışma yapan sağlık emekçileri bölgede yaygınlaşmaya başlayan salgın hastalıklara karşı önlem almaya başladı. 

Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri adına Antakya'daki kriz masası revirinde çalışan Eczacı Buğra Üstündağ son günlerde artan uyuz vakalarına karşı hazırladıkları kremleri bölge halkına ve köylere ulaştırmaya başladıklarını söyledi.

Üstündağ salgına karşı majistral hazırladıkları kremler için ivermektin ihtiyacı olduğunu da belirtti.

"SALGIN GİDEREK BÜYÜYOR"

Üstündağ'ın ifadeleri şöyle:

"Uyuz vakalarında kullanılması gereken ivermektin tabletlerin buraya ulaşımında zorluk yaşamaya başladık. Biz kendi imkanlarımızla ivermektin bulduk ama salgın giderek büyüyor. Su gelen köylere majistral hazırladığımız uyuz kremlerini ulaştırmaya başlıyoruz bugünden itibaren. Ama bu yeterli olmayacak. Burada günde 500 hastaya hizmet veriyoruz. İvermektin tabletin acil bizim masamıza gelmesi lazım."


TKP antakya Sağlık Salgın

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