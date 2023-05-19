2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

TKP'den sandık güvenliği çağrısı: Oy yetmez sandığı koruyun

Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) oluşturduğu Sandıkları Koruyoruz Hareketi, sandık güvenliğine yönelik çalışmalar konusunda çağrıda bulundu.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 19.05.2023 - 03:00
TKP'den sandık güvenliği çağrısı: Oy yetmez sandığı koruyun
Abone Ol google-news

Sandık kurulu üyesi olmak için başvurular sona erse de yurttaşlar müşahit olarak görev alabilecekler.

“Oy vermek yetmez” diyen herkesi form üzerinden iletişim kurmaya çağıran Sandıkları Koruyoruz Hareketi Koordinasyonu üyesi Mehmet Erçetin, “Dışarıdan çok sayıda başvuru aldık. Gerçekten kimi yerlerde utanç verici ‘denemeler’ var. Görevli belgesiyle polislerin oy kullanması başlı başına skandal. İkincisi ise muhalefetin müşahit bulundurmadığı noktalarda tulum oylar” dedi.


TKP 2023 seçimleri Seçim Seçim 2023 seçim güvenliği Sandıkları Koruyoruz Hareketi

İlgili Haberler

Konya'da usulsüzlüğe müdahale eden TKP müşahitlerine saldırı girişimi

Konya'da usulsüzlüğe müdahale eden TKP müşahitlerine saldırı girişimi
TKP'nin seçim buluşmasına YSK'den yasak

TKP'nin seçim buluşmasına YSK'den yasak
TKP milletvekili adayı Keleş: 'İşçinin halinden en iyi biz anlarız'

TKP milletvekili adayı Keleş: 'İşçinin halinden en iyi biz anlarız'

En Çok Okunan Haberler