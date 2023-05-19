TKP'den sandık güvenliği çağrısı: Oy yetmez sandığı koruyun
Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) oluşturduğu Sandıkları Koruyoruz Hareketi, sandık güvenliğine yönelik çalışmalar konusunda çağrıda bulundu.
Sandık kurulu üyesi olmak için başvurular sona erse de yurttaşlar müşahit olarak görev alabilecekler.
“Oy vermek yetmez” diyen herkesi form üzerinden iletişim kurmaya çağıran Sandıkları Koruyoruz Hareketi Koordinasyonu üyesi Mehmet Erçetin, “Dışarıdan çok sayıda başvuru aldık. Gerçekten kimi yerlerde utanç verici ‘denemeler’ var. Görevli belgesiyle polislerin oy kullanması başlı başına skandal. İkincisi ise muhalefetin müşahit bulundurmadığı noktalarda tulum oylar” dedi.
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