Sosyalistlerin cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

16 Kasım 2022 Çarşamba

Kimi dostlarımla ne zaman buluşsam, laf hep oraya geliyor:

“Sosyalistler ne yapacak?”

Yani Sosyalist Güç Birliği’nin cumhurbaşkanı adayı çıkarıp çıkarmayacağı merak ediliyor.

Öyle ya, Türkiye Komünist Partisi, Sol Parti, Devrim Hareketi ve Türkiye Komünist Hareketi üç ay önce bir araya gelerek kurdu bu ittifakı. Kamuoyuna “Bu halk düşmanı rejime son vermek için, yirmi yıldır AKP’ye ve onun temsil ettiği bu düzene karşı mücadelenin her aşamasında olduğu gibi bugün de üzerimize düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getireceğiz” sözü verildi. Peki, bundan sonraki yol haritaları ne olacak?

Öğrendim ki ittifakın ortak bir cumhurbaşkanı adayı çıkarma konusunda fikir birliği yok. Misal, Türkiye Komünist Partisi cumhurbaşkanı adayı çıkarmanın bağımsız sosyalist bir hat açısından önemli olduğunu söylüyor. Bunu Erdoğan’ın seçilmesine yardımcı olmama hedefi ile birlikte yürütebileceklerini savunuyorlar. Devrim Hareketi ve Türkiye Komünist Hareketi de benzer gerekçelerle sosyalist bir aday çıkarılması görüşünde. Hatta kafalarda bazı aday isimler de var ancak dile getirmiyorlar.

Nihayetinde üç parti de gerektiğinde adayın geri çekilebileceğini ya da ikinci turda farklı bir strateji uygulanabileceğini düşünüyor.

Lakin...

Sosyalist Güç Birliği’nin diğer parçası olan Sol Parti farklı görüşte. Onlar başından beri cumhurbaşkanı adayı çıkarılmaması eğiliminde.

Görüştüğüm tüm taraflar ittifak hukukunu bozmamak ve ortak zemini ortadan kaldırmamak için büyük çaba içinde. Bununla birlikte, dört parti de Sosyalist Güç Birliği’nin seçimlerle sınırlı olmayan daha uzun vadeli bir hedefle kurulduğunu söylüyor.

Gelin görün ki zaman da daralıyor...

Eğer cumhurbaşkanlığı konusunda bir ortak aday ya da tutum gelişmemesi durumunda bu ittifakın seçimlerde nasıl bir işbirliği yapacağı merak konusu.

Yanıtı kısa süre içinde öğreneceğiz.

ÜÇ TAKSİM SORUSU

1- Taksim’deki terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albashır kısa sürede yakalandı. Bunun için 1200 güvenlik kamerasının incelendiği belirtildi. Saldırgana Taksim’e kadar eşlik eden teröristin adının ise “Bilal H.” olduğunu öğrendim. Peki, Bilal H’nin bu satırlar yazılana kadar halen yakalanmamasının ve bir kare görüntüsünün bile henüz kamuoyu ile paylaşılmamasının nedeni ne?

2- Emniyet, saldırıyı PKK terör örgütünün yaptırdığını açıkladı. Peki, yapılan ilk operasyonda gözaltına alınan 48 kişiden büyük çoğunluğunun yabancı uyruklu olması garip değil mi?

3- Saldırganın Türkiye’ye kaçak yollarla Afrin’den girdiği belirtildi. Peki, asıl giriş yeri Afrin değil de İdlip olabilir mi?