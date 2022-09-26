Gazeteci Sabahattin Önkibar'a Erdoğan'a hakaretten hapis cezası

26 Eylül 2022 Pazartesi, 19:42

İstanbul Anadolu Adliyesi 53. Asliye Ceza Mahkemesi, yapılan duruşma sonunda Sabahattin Önkibar’a 11 ay 20 gün hapse hükmetti.

Yeniçağ'da yer alan habere göre; karar sonrası Önkibar, sözlerinde suça yorumlanacak bir ifadesinin olmadığını, cezanın seçim öncesi yıldırma ve susturma için verildiğini söyleyerek, “Soruyorum Cumhurbaşkanı da Ben de Ankara’da ikamet ediyoruz. Sözde suçun işlendiği yer de Ankara. Öyle iken Saray avukatı davayı neden ısrarla İstanbul Anadolu Adliyesinde açtı ki itiraz edilmesine rağmen yargılama orada yapıldı. Ne var bunun perde gerisinde” sorusunu sordu.