TMSF'den emekli olan yöneticilere tam maaş verildiği ortaya çıktı
Bugün itibarıyla 796 şirketleri olduğu bilinen Tasarruf Mevduatı Sigorta (TMSF) tarafından emekliye ayrılan fon yöneticilerine, emekli oldukları halde maaş ve tüm özlük haklarının ödendiği ortaya çıktı.
FETÖ'den el konulan bin 19 ayrı şirketi yönetimine alan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından emekliye ayrılan fon yöneticilerine, çalışıyormuş gibi son 6 yılda maaş ve tüm özlük haklarının ödendiği ortaya çıktı.
Sayıştay denetim raporunda, emekliye ayrılan TMSF eski üyelerine 2014 – 2020 Yılları arasında toplamda: 1 milyon 533 bin 358 TL ödeme yapıldığı belirlendi. Ayrıca ödemlerin hali hazırda da devam ettiği ifade edildi.
TMSF'nin eski kurul üyelerine 6 yıl boyunca yaptığı ödemeye tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana Adam emekli olmuş ama doymamış maaş almaya"dedi.
Gürsel Tekin şunları söyledi:
“Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu anlaşılan o ki tasarrufları yönetmekten çok kendi emekliliklerini yönetmişler. Sayıştay Raporları birçok kurumda olduğu TMSF’de de çöküşü ortaya koyuyor. Raporda tespit edilen başka bir huşu ise, Fon personeli ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin tedavi ve ilaç giderlerinin karşılanması amacıyla Fon bütçesinden Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) sosyal güvenlik ve sağlık primi işveren payı ödenmesine rağmen, bunların tedavi ve ilaç giderleri için Fon bütçesinden ayrıca ödeme yapıldığı tespit edilmiş.
Bu durum, devlet kadrolarında ortaya çıkan çürümenin, israfın geldiği noktayı gösteriyor. Yıllardır birçok kalemdeki hatayı Sayıştay denetçileri tespit etmesine rağmen, zararın tazmini için en ufak bir adım atılmamış. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı haram zıkkım olsun size..
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