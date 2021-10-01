Sayıştay, faaliyet gösteren maden sahalarında izinsiz yapılar tespit etti

01 Ekim 2021 Cuma, 04:00

Ormanlık alanlardaki maden izin sahalarında etkin denetim yürütülmediğine işaret eden Sayıştay, Orman Genel Müdürlüğü denetim raporunda, 649 maden izin sahasının 152’sinde izinsiz yapılar ve izin amacı dışında kullanımlar tespit etti. 2003-2015 yılları arasındaki AKP dönemiyle 1989-2001 dönemi karşılaştırıldığında maden tahsis sayısının ortalama yüzde 143 arttığı, önceki dönemde yılda ortalama 2 bin 483 hektar orman alanı madencilik faaliyetleri için tahsis edilmişken, AKP döneminde yüzde 170 yükselerek 6 bin 699’a çıktığı görülüyor.

OGM tarafından maden izin sahalarının kontrollerine yönelik etkin bir denetimin yürütülemediği vurgulandı. Madencilik faaliyetleri nedeniyle alınan çevre ile uyum bedelinin (teminatı) OGM tarafından talep edilmediği de ortaya çıktı. CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, OGM’nin Sayıştay’ı ciddiye almayan kurumların başında geldiğini vurguladı. 2019’daki eksikliklerin 2020’de de aynen devam ettiğini kaydeden Bakırlıoğlu, madencilik faaliyetleri için tahsis edilen orman alanlarının rehabilite edilerek eski haline getirilmesi gerekirken, şirketlerin faaliyetleri bittikten sonra bırakıp gitmeleri yüzünden orman alanlarının talan edilmiş şekilde kaldığını vurguladı.



