TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'dan vakıf üniversitelerinde indirim açıklaması
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretleri konusunda destek verilmesi kararı alındığını açıkladı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, vakıf üniversitelerinin ücretlerine dair önemli bir kararı duyurdu.
Hisarcıklıoğlu, "Bu yıl kontenjanlarındaki doluluk ve yerleştirme oranları dikkate alınarak vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretleri konusunda kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimize imkanlar ölçüsünde destek verilmesi kararlaştırıldı" dedi.
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