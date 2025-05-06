TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan Bakan Şimşek'e yanıt: Polisiye tedbirlerle vergi gelirleri arttırılamaz
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in tüm OSB'lerin, büyükşehirlerin giriş çıkışlarına vergi memuru yerleştireceklerine yönelik açıklamalarına "Her işletmenin, her fabrikanın kapısına vergi memuru koyarak vergi gelirleri arttırılamaz. Hakkaniyet de sağlanamaz” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in "kayıt dışı üretim ve satışla mücadele" adı altında bütün OSB’lerin, hallerin ve büyükşehirlerin giriş çıkışına vergi memuru koyacakları yönündeki açıklamasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Hisarcıklıoğlu, paylaşımında "Vergi denetimine karşı değiliz. Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi destekliyoruz. Vergi sistemi adil ve şeffaf olmalı. Girişimcinin çalışma şevkini kırmamalı. Her işletmenin, her fabrikanın kapısına vergi memuru koyarak, polisiye tedbirler alarak, vergi gelirleri arttırılamaz. Hakkaniyet de sağlanamaz" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
Vergi denetimine karşı değiliz.— Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) May 6, 2025
Kayıtdışı ekonomiyle mücadeleyi destekliyoruz.
Vergi sistemi adil ve şeffaf olmalı. Girişimcinin çalışma şevkini kırmamalı.
Her işletmenin, her fabrikanın kapısına vergi memuru koyarak, polisiye tedbirler alarak, vergi gelirleri arttırılamaz.…
BAKAN ŞİMŞEK NE DEMİŞTİ?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, partisine yakın bir televizyonun canlı yayın programında konuşurken vergi denetimlerine ilişkin "Bütün Organize Sanayi Bölgeleri'nin (OSB) giriş ve çıkışlarında sürekli bir şekilde maliye ayağı olacak. Bütün hallerin giriş ve çıkışlarında kalıcı maliye olacak. Öyle arada sırada gideyim değil. Biz kalıcı mekan kuracağız. Bütün şehir giriş ve çıkışları, büyükşehirlerden bahsediyorum bütün illerin bütün ana arterlerin giriş ve çıkışlarında maliye olacak" demişti.
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