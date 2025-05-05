Bakan Şimşek, TÜİK verilerini değerlendirdi: 'Mucize bekleyenler olabilir...''

Yayınlanma: 05.05.2025 - 12:28

Güncelleme: 05.05.2025 - 15:03

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TGRT Haber'e katılan Bakan Şimşek "Bu sene enflasyonun, Merkez Bankamızın hedef tahmini olan yüzde 19-29 aralığında kalması ihtimalini oldukça yüksek görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hayat pahalılığı ile mücadelenin en önemli gündem maddesi olduğunu ifade eden Şimşek, "2 yıla yakın süredir programın amacı enflasyonu düşürmek. 11 aydır yıllık enflasyon aşağı yönlü devam ediyor. Son yaşanan iç ve dış şoklara rağmen düşüşe devam etmesi olumlu. Önemli olan bundan sonraki süreç" açıklamasında bulundu.

''MUCİZE BEKLEYENLER OLABİLİR...''

Şimşek değerlendirmesinde şunları söyledi:

''Eleştirileri soruyorsanız bana, yapıcı eleştiriler bizim için çok faydalı. Programın en önemli hedefi enflasyonun aşağı çekilmesiydi. Şu an enflasyon düşüyor. Mucize bekleyenler olabilir, gerçek hayatta böyle bir şey yok. Gerçek hayatta kararlı, sürekli sonuç üreten bir program uygulamasını görmeleri lazım.

Programın ikinci hedefi cari açığın sürdürülebilir bir patikaya çekilmesiydi. Bunu başardık. Türkiye'nin dış kaynağa erişim sorunu vardı. Burada da çok net başarılı olduk. KKM'den çıkış sürecimiz vardı. 89 hafta oldu sanırım, sürekli bir şekilde KKM stoğunda bir azalma var.''

''İKİ ŞOK'' DİYE İŞARET ETTİ

Memhmet Şimşek, Türkiye'nin son dönemde iki önemli şok yaşadığına, bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle ilgili sürece ve küresel ticarette yaşanan tarife gelişmelerinin etkisine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Eğer programımız gerçekten bazılarının iddia ettiği gibi başarısız olsaydı, Türkiye iki büyük şoku -hem de neredeyse arka arkaya gelen bu şokları- böylesine sınırlı etkilerle atlatabilir miydi? Bu kadar kısa sürede, bu denli sert küresel dalgalanmalar karşısında hala direnç gösterebiliyorsak ve ben bugün burada programın etkisinin sınırlı kaldığını açık bir şekilde ifade edebiliyorsam, bazı arkadaşların artık son iki yıldır dile getirdikleri söylemleri samimiyetle gözden geçirmeleri gerekir."

NİSAN ENFLASYON RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3, yıllık yüzde 37.86 oldu. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36,09 artış, ulaştırmada yüzde 22,76 artış ve konutta yüzde 74,07 artış olarak gerçekleşti.

ENAG'ın ise 2025 yılı nisan ayı enflasyon verilerine göre; Nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 4,46 artarken yıllık bazda ise yüzde 73,88 oldu.

''BEKLENTİLERDE KÖTÜLEŞME VAR'' DEMİŞTİ

Şimşek, daha önce yaptığı enflasyon değerlendirmesinde Merkez Bankası'nın enflasyon hedefinin net olduğunu ve "Enflasyon beklentilerinde sınırlı kötüleşme var" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

TAHMİNDE ÇOK KEZ REVİZEYE GİDİLMİŞTİ

Merkez Bankası ve Bakan Şimşek enflasyon beklentilerinde pek çok kez revizeye gitmişti. Geçtiğimiz yıl Şimşek'in 2025 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 20 sınırında tutmuş olması dikkat çekti.