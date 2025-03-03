Habertürk ambargoyu kaldırdı: Sırrı Süreyya Önder konuk oldu

Yayınlanma: 03.03.2025 - 20:41

Güncelleme: 03.03.2025 - 20:41

DEM Parti Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un canlı yayın konuğu oldu.

Mehmet Akif Ersoy, 2020 yılında yayımlanan yazısında, HDP’lileri yayına çıkartmadıkları için eleştirildiklerini belirterek, şunları yazmıştı:

“Terör örgütü ile aralarına mesafe koyduklarını ifade etsinler, hemen yayına alayım. Devletin birliği ve vatanımızın bütünlüğüne kastederek, silahlı kalkışma yürüten PKK terörüne karşı; vatanımızı milletimizi demokrasimizi savunma mücadelesini yurt içinde ve dışında kanıyla canıyla sürdüren güvenlik güçlerimizin bu şerefli, uluslararası ve ulusal hukuk açısından tamamen meşru olan mücadelesine saygılı olmayan, PKK'yı terör örgütü olarak görmeyen ve kanlı eylemlerini açık seçik bir şekilde kınamayan kişileri ve temsilcileri tartışma programlarına evrensel yayıncılık ilkeleri ve kendi yayın çizgimiz gereğince davet etmiyoruz.

HDP Muş Milletvekili üzerine alınmış olacak ki bu paylaşımıma cevaben ‘Devlet, vatan, millet sizin tapulu malınız mı?’ diye başlayan bir tweet attı. Akabinde herkes sesin çıktığı noktaya yöneldi. Özetle biz; ‘PKK terör örgütüyle arasına mesafe koymayan’ dediğimiz anda, HDP’liler üzerine alındı, vatandaş da elbette meseleyi anladı.

HDP terör karşısında sessiz kalınca, toplumsal siyasal tartışma zemininin ve dolayısıyla medyanın dışına düştü. Terör, siyaseti zehirleyince tartışma zemini de daralır ve terörle arasına mesafe koymayanlar bu zeminin dışına çıkar.”