TOKİ borcunu ödeyemeyen 12 bin aile hakkında yasal süreç başlatıldı
TOKİ'den aldıkları evin taksitlerini ödeyemeyen 12 bin 777 konut sahibi için yasal süreç başlatıldığı öğrenildi.
TOKİ'den ev alanlar, pahalılığın altında ezilince taksitler aksadı. Sayıştay'ın TBMM'ye gönderdiği rapora göre 12 bin 777 taşınmaz sahibi, 10 ve üzeri sayıda taksidini ödeyemeyince borç tutarı 330 milyon 385 bin 994 TL'ye ulaştı.
Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, 15 ve üzeri taksidi ödenmeyen taşınmaz sayısı 8 bin 884, bu taşınmazlara ait ödenmeyen borç ise 286 bin 179 TL oldu. 20 ve üzeri ödenmeyen taksit sayısına bağlı 6 bin 898 taşınmaz olduğu ve bunlara ait 253 milyon 382 bin TL'lik borç bulunduğu, 25 ve üzeri ödenmeyen taksit sayısına bağlı 5 bin 525 taşınmaz olduğu ve bu taşınmazların borç tutarının 225 milyon 575 bin TL olduğu, 30 ve üzeri taksidini ödeyemeyen 4 bin 431 taşınmazın olduğu ve bunlara ait ödenmeyen tutarın toplamının 196 milyon 395 bin TL olduğu belirtildi.
Kredi borcunu ödeyemeyen alıcılar hakkında fesih ve dava süreci başlatıldı.
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