TOKİ, CHP'li belediyenin arazisini satıyor
CHP'li Yarbaşı Belediyesi'nin Hazine'den kiraladığı tarım arazisi TOKİ tarafından satışa çıkarıldı. Cumhuriyet'e konuşan Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, "CHP’li belediye olduğu için mi bunu yapıyorsunuz?" dedi.
Osmaniye’deki CHP’li Yarbaşı Belediyesi’nin Hazine’den kiraladığı ve bünyesindeki kadın kooperatifinin fıstık üretmek için kullandığı 10 dönümlük tarım arazisi TOKİ tarafından 3 milyon TL’ye satışa çıkarıldı.
Cumhuriyet’e konuşan Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, “Belediyenin halka hizmet için üretim yaptığı ayrıca halka sunulan spor alanının da bulunduğu arazi TOKİ tarafından satılıyor” dedi.
Başkan Kaynar, TOKİ’nin herhangi bir konut projesi olmamasına rağmen Yarbaşı’nda böyle bir satış kararı almasını “CHP’li belediye olduğu için mi bunu yapıyorsunuz? Diğer belediyelerde daha büyük ve daha çok kazanç sağlayacakları yerler varken bizim beldemizde satıyorlar” diye yorumladı.
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