Toktaş yurttaşların İYİ Parti’ye yöneldiğini söyledi: ‘İmralı sürecine karşı toplumda ciddi tepki var’

Yayınlanma: 03.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 03.03.2025 - 04:00

Türkiye’nin hassas günlerden geçtiğini söyleyen Toktaş, “İkinci açılım süreci diye tabir edilen, bebek katilinin demokrasi havarisi diye tanımlanmaya çalışıldığı, Cumhuriyetin temel ilkeleriyle oynamaya yönelik bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Meclis’te grubu bulunan partilerden bu konuya karşı en net ve açık tavrı koyan partiyiz. İmralı postacılarıyla dahi kabul etmediğimiz bir süreç. Bu süreci vatandaşımız görüyor. Bunun için de partimize ilgi ve alaka her geçen gün artıyor.” diye konuştu.

Toktaş, “Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesi, değerleri tartışılacak konular değildir. Ama maalesef şu anda devlet aklı diye önümüze konan bir süreç. 100 yıl önce devlet aklı diye uysaydık İngiliz mandasını kabul ederdik” tepkisini gösterdi.

‘TERÖR DİLİYLE KONUŞUYORLAR’

Toplumda İmralı sürecine karşı çok ciddi bir tepki olduğunu ancak siyasi partilerin bunu görmediğini vurgulayan Toktaş, “Bu iktidar, 1 yıl önce yerel seçimlerde gezip dolaşıp bizi DEM Parti ile işbirliği yapmakla suçlayan bir tavırdaydı. Ne kadar hazin ki bugün el yükselttiler, bebek katiliyle doğrudan muhatap oluyorlar” ifadelerini kullandı.

Toktaş, “Açıklamalara baktığımızda ülkeyi yönetenler, 100 yıllık Cumhuriyet kusurlu gibi terör diliyle konuşuyor. PKK’nin ifade etmeye çalıştığı konuları bugün devleti yönetenler ifade ediyor. İlk dört maddeyle oynanmayacak deniliyor ama Binali Yıldırım, ağzındaki baklayı çıkardı. Vatandaşlık tanımıyla, Türklük tanımıyla oynanabilir. Biz bunlara asla müsaade etmeyeceğiz. Bizim cesetlerimizi çiğnemeden başarmaları mümkün değildir” dedi.