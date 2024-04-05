Son dakika... İYİ Parti'de kurultay tarihi belli oldu
Son dakika haberi... Yerel seçim sonrasında kurultay kararı alan İYİ Parti'de tarih netleşti. Partide 27 Nisan'da Olağanüstü Seçimli Kurultay yapılacak.
31 Mart yerel seçim sonuçlarının ardından istediği sonucu elde edemeyen İYİ Parti'de Meral Akşener'e yönelik istifa çağrıları gelmişti.
İstifa sesleri yükselirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olağanüstü kurultay kararı almıştı.
İLK ADAY BELLİ OLMUŞTU
Başarısız sonuçlarla ilgili tartışmalar sürerken İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz, sosyal medyadan genel başkanlık için aday olduğunu açıklamıştı.
Kodaz, "İYİ Partimizin olağanüstü kurultay kararı aldığını Sn. Akşener ilan etmiştir. Yapılacağı açıklanan olağanüstü kurultayımızda İYİ Parti genel başkanlığına aday olduğumu kamuoyu ile saygıyla paylaşırım" ifadelerini kullanmıştı.
TARİH NETLEŞTİ
Son olarak partinin Büyük Kurultay tarihi de belli oldu. Buna göre İYİ Parti'de 27 Nisan'da Olağanüstü Seçimli Kurultay yapılacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- YSK'den 'Isparta' ve 'Çorum' kararı!
- ‘Belediyenin içi boşaltılmış’
- Van krizi esnasında AKP koridorlarında neler yaşandı?
- 'Altı üstü kıytırık bir spikersin...'
- CHP'li başkanın oğlu ofisinde ölü bulundu!
- İl Seçim Kurulu'ndan Arnavutköy ve Ümraniye kararı
- AKP'den Uçum'a: Haddinizi aşıyorsunuz!
- Ardahan'da CHP'nin kazandığı seçim iptal edildi
- AKP’li belediyeler, giderayak yandaşı ihya etti
- ‘AKP’li Kürtler bölücü mü sayılacak?’