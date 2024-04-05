Son dakika... İYİ Parti'de kurultay tarihi belli oldu

Son dakika haberi... Yerel seçim sonrasında kurultay kararı alan İYİ Parti'de tarih netleşti. Partide 27 Nisan'da Olağanüstü Seçimli Kurultay yapılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 14:42
Son dakika... İYİ Parti'de kurultay tarihi belli oldu
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31 Mart yerel seçim sonuçlarının ardından istediği sonucu elde edemeyen İYİ Parti'de Meral Akşener'e yönelik istifa çağrıları gelmişti. 

İstifa sesleri yükselirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olağanüstü kurultay kararı almıştı. 

İLK ADAY BELLİ OLMUŞTU

Başarısız sonuçlarla ilgili tartışmalar sürerken İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz, sosyal medyadan genel başkanlık için aday olduğunu açıklamıştı.

Kodaz, "İYİ Partimizin olağanüstü kurultay kararı aldığını Sn. Akşener ilan etmiştir. Yapılacağı açıklanan olağanüstü kurultayımızda İYİ Parti genel başkanlığına aday olduğumu kamuoyu ile saygıyla paylaşırım" ifadelerini kullanmıştı.

TARİH NETLEŞTİ

Son olarak partinin Büyük Kurultay tarihi de belli oldu. Buna göre İYİ Parti'de 27 Nisan'da Olağanüstü Seçimli Kurultay yapılacak.


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