Toplu oy kullanılmasına karşı çıkan CHP'li Ali Şeker saldırıya uğramıştı: 'Kovuşturmaya yer yok' kararı!

Yayınlanma: 06.12.2023 - 10:22

Güncelleme: 06.12.2023 - 10:22

Önceki dönem CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun yapıldığı 28 Mayıs günü Şanlıurfa'da usulsüz oy kullanımına müdahale ederken saldırıya uğramıştı. Ali Şeker, olay üzerine açılan soruşturmada savcılığın "kovuşturmaya yer olmadığı" yönünde karar verdiğini duyurdu.

Şeker, dün sosyal medya hesabından hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilişinin 5 Aralık 1934, 89. yıldönümü bugün. 28 Mayıs seçimlerinde Şanlıurfa Karaali Köyü’nde hiçbir köylü kadın oy kullanmaya gelmediği halde 500’ün üzerinde kadının ve gelmeyen yüzlerce erkeğin yerine sahte imzalarla oy kullanılmasını engellemek için mücadele ederken 40 kişinin toplu saldırısı sonucu yaralanmıştım. Toplu linç girişimi ve köydeki kadınların ve gelmeyen yüzlerce erkeğin yerine oy kullanılması olayıyla ilgili kamu adına kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiş karar tebliğ edildi bugün… Adaleti aramaya devam edeceğim, herkes için herkes adına ve inadına."

1-Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilişinin #5ARALIK1934 89. yıldönümü bugün. 28 Mayıs seçimlerinde Şanlıurfa Karaali Köyü’nde hiç bir köylü kadın oy kullanmaya gelmediği halde 500’ün üzerinde kadının ve gelmeyen yüzlerce erkeğin yerine sahte imzalarla oy kullanılmasını… pic.twitter.com/C1GcO1R0lF — Ali ŞEKER (@draliseker) December 5, 2023

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun yapıldığı 28 Mayıs günü Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Karaal Mahallesi'nde kurulan sandıkları ziyaret eden önceki dönem CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, toplu oy kullanımı tespit etmişti. Şeker ve çevresindekilerin tespit ettiğine göre, mahallede bulunan erkekler kadınların nüfus cüzdanlarını getirip onların yerine oy kullanmak istemişti. Bu durumun yasal olmadığını ve kadınların da sandık başına gelmesi gerektiğini belirten Şeker ve CHP’li müşahit de onlarca kişilik bir grubun saldırısına uğramıştı. Burnuna darbe alan Şeker hastaneye kaldırılmıştı.