Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan 'Arapzon' tepkisi: 'Burada İslam karşıtlığı var'

11.01.2026 16:22:00
Haber Merkezi
AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, son dönemde Arap turistlerin artan ilgisi üzerine şehirle ilgili yapılan yakıştırmalara tepki göstererek "Burada bir Arap ve İslam karşıtlığı üzerinden ideolojik bir yaklaşım var. Bunu şiddetle kınıyorum" dedi.

AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehre dönük son yıllarda artan Arap turist ilgisine ilişkin yapılan tartışmalara yanıt verdi.  

Trabzon Turizmi Değerlendirme Toplantısı'nın ardından yerel Haber 61 televizyonuna konuşan Genç, kentle ilgili "Arapzon" yakıştırmalarına tepki gösterirken " Burada ise bir Arap ve İslam karşıtlığı üzerinden ideolojik bir yaklaşım var" iddiasında bulundu. 

Genç, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef çok ideolojik ve saplantılı bir yaklaşım var. Kimse Alanya’daki Rus’u, Antalya’daki Alman’ı konuşmuyor. Onlar yürüyüş yaptı, protesto yaptı, kimse dillendirmedi. Burada ise bir Arap ve İslam karşıtlığı üzerinden ideolojik bir yaklaşım var. Bunu şiddetle kınıyorum. Trabzon böyle bir şehir değildir. Trabzon’a Arap da gelir, Alman da gelir. Çünkü burası farklı inançlara hitap eden çok önemli bir şehir. Az önce söyledim: 188 ülkenin vatandaşı gelmiş. Bu benim iddiam değil, İl Müdürlüğümüzün resmi verileridir. Bu tür yakıştırmaları şiddetle kınıyorum. Hele bunları sanatçı olduğunu iddia edenlerin yapmasını bir kez daha kınıyorum. Çünkü sanatçıların ve toplum önünde olan insanların daha fazla sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekir."

