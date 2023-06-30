Tren kazasını görüntüleyen gazeteci Mehmet Yalman darbedilerek gözaltına alındı

Yayınlanma: 30.06.2023 - 12:44

Güncelleme: 30.06.2023 - 12:45

Malatya’nın merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı Direk Mahallesinde meydana gelen, 2 kişinin yaralandığı tren kazasını görüntülemek isteyen Malatya Haber24'ün sahibi gazeteci Mehmet Yalman burada jandarmanın engeliyle karşılaştı. Basın mensubu olduğunu söylemesine rağmen görüntü almasına izin verilmeyen Yalman, darbedilerek gözaltına alındı.

PİRHA'da yer alan habere göre Yalman, jandarma müdahalesine ilişkin, “Yaklaşık 15 kişilik bir jandarma grubu tarafından darp edildim. Darp, araçta da sürdü. Yüzüme, bacaklarıma vurdular, boğazım sıkıldı. Daha önce jandarma hakkında çok kez haber yaptım. Bu sebeple hedef alındığımı ve bugün yaşanan olayın bahane olduğunu düşünüyorum. Kasti olarak darbedildim ve gözaltına alındım” ifadelerini kullandı.

"TANIMALARINA RAĞMEN İNKAR EDİYORLAR"

Darp raporu alarak şikayetçi olacağını belirten Yalman, şunları söyledi:

“Jandarmalar, beni tanımalarına ve gazeteci olduğumu söylememe rağmen bunu inkar ederek kendilerini savunuyorlar. Darp sırasında kendimi savunduğum ve buna karşı çıktığım için benden şikayetçi olacaklarmış. Ben de darp raporu alarak onlardan şikayetçi olacağım. Basına yönelik saldırılar günden güne artıyor. Bu durumu kınıyorum. Tüm hukuki yollara başvuracağım”