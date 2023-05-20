Tribünlerinde 'HÜDA PAR' tepkisi: 'Meclis'te Hizbullah istemiyoruz'
Mersin İdman Yurdu'nun, Yomraspor'u yenerek şampiyon olduğu ve 2. Lig'e yükseldiği maç sonunda tribünleri selamlamak isteyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yurttaşların protestosuyla karşılaştı. Taraftarlar hep bir ağızdan "Meclis'te Hizbullah istemiyoruz" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attı.
Mersin İdman Yurdu ile Yomraspor arasında oynanan maç protestoya sahne oldu.
Taraftarlar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin alana gelmesine tepki gösterdi, Nebati'yi yuhaladı.
HÜDA PAR TEPKİSİ TRİBÜNLERDE
Öte yandan, son milletvekili seçiminde HÜDA PAR’ın Meclis'e 4 kişiyle girmesini de protesto eden taraftarlar, “Mecliste Hizbullah istemiyoruz” sloganı attı.
FENERBAHÇE PFDK'YE SEVK EDİLMİŞTİ
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçındaki "çirkin" ve "kötü" tezahürat nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında Fenerbahçeli taraftarlar, HÜDA PAR'ın Meclis’e girmesine tepki göstererek “Meclis’te Hizbullah istemiyoruz” sloganları atmıştı.
Hizbullah'ı terör örgütü olarak görmediklerini söyleyen HÜDA PAR'lı isimler AKP listelerinden vekil olarak seçilmişti.
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