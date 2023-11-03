'Trol savcı' göreve iade edildi... Danıştay tepkiler üzerine açıklama yaptı

Yayınlanma: 03.11.2023 - 16:33

Güncelleme: 03.11.2023 - 16:37

Danıştay tarafından yapılan yazılı açıklamada, Samsun'da görev yaparken disiplin soruşturması sonucu Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) meslekten çıkarılan cumhuriyet savcısı Özcan Muhammed Gündüz'ün açtığı dava sonucu Danıştay 5. Dairesince verilen karara ilişkin yapılan değerlendirmeler üzerine açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Tüm yargı kararları gibi Danıştay 5. Dairesinin verdiği kararın da eleştiriye açık olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda temyiz yolu açık olup henüz kesinleşmeyen karar hakkında hukuki ve bilimsel eleştiri düzeyini aşan, kararı veren yargı mensuplarını hedef gösteren, kişisel haklarına saldırı boyutuna ulaşan değerlendirmeler, Anayasa'nın 138. maddesiyle güvence altına alınan yargı bağımsızlığını zedeleyecektir."

NE OLMUŞTU?

2019-2020 yılları arasında '@HOHMUSTESARI' 'Sayın Müsteşar' rumuzunu kullanan Twitter kullanıcısının aralarında bakanların da bulunduğu devlet yetkililerine ve AK Partililere küfürler ettiği ve hakaretlerde bulunduğu ortaya çıkmıştı. 'HOHMUSTESARI' isimli hesabı Samsun Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G.'nin kullandığı iddia edilmişti.

'HOHMUSTESARI' isimli hesaptan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AKP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve hayatını kaybeden eski AKP Milletvekili Burhan Kuzu gibi isimlere yönelik küfür ve hakaret içerikli paylaşımlar yapılmıştı.

2021 yılında Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından alınan savcı Ö.M.G. hakkında "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "iftira" suçlarından iddianame hazırlanmış ve bu iddianame Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren Ö.M.G., üzerine atılı suçlamaları kabul etmemiş ve telefon hattını uzun süredir kullandığını belirtmişti. Ö.M.G., "Twitter hesabım yoktur. Küçük çocuğumun telefonumu suya düşürmesi nedeniyle bozuldu. Bozulan telefonun yerine yakın zamanda yeni telefon aldım" demişti. Savcılık, Ö.M.G.'nin savunmasının hayatın olağan akışına ters olduğu ve bu nedenle savunmasına itibar edilmediği kanaatine varmıştı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, yapılan paylaşımların; mesleğin şeref, onur ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte olduğu belirtilerek Ö.M.G.'yi meslekten ihraç etmişti. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "İftira" suçundan 2 yıldan 6 yıl 4 aya kadar ceza istemiyle dava açılan Ö.M.G., "hakaret" suçundan ceza almıştı.

Ö.M.G.'nin açtığı dava sonucu Danıştay 5. Dairesi göreve iade kararı vermişti. Ö.M.G.'nin eylemlerinin "Hakimlik ve Savcılık mesleğinin kamuoyu nezdinde saygınlığının zedelenmesine neden olacak, mesleğin şeref, onurunu ve memuriyet itibarını bozacak nitelikte ve ağırlıkta bulunmadığı" kaydedilmişti.

HSK İTİRAZ EDECEK

Öte yandan karara HSK tarafından itiraz edileceği, bu kapsamda HSK Genel Sekreterliği tarafından hazırlanacak itiraz dilekçesi sonrasında son kararın Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından verileceği belirtiliyor.