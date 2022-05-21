TRT Haber Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingini görmezden geldi

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 22:39

Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'da yapılacak olan 'Milletin Sesi' mitinginin İstanbul'da yapılacağını duyurmuştu. Binlerce yurttaş Maltepe'de bir araya geldi.

Medyanın neredeyse tamamı CHP'nin mitingini takip ederken kamu kaynaklarıyla finanse edilen trthaber.com'da Türkiye'nin ana muhalefet partisinin mitingi yer almadı.

Siteye girenler, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birden fazla haberlerinin dolu olduğu bir sayfa ile karşılaştı.

İşte o sayfa:







