TRT Haber Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingini görmezden geldi
Binlerce yurttaş CHP'nin düzenlediği 'Milletin Sesi' mitingine akın ederken kamu kaynaklarıyla finanse edilen trthaber.com'da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingi görmezden gelindi. TRT Haber'de 5 büyük haber alanında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haberi yer aldı.
Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'da yapılacak olan 'Milletin Sesi' mitinginin İstanbul'da yapılacağını duyurmuştu. Binlerce yurttaş Maltepe'de bir araya geldi.
Medyanın neredeyse tamamı CHP'nin mitingini takip ederken kamu kaynaklarıyla finanse edilen trthaber.com'da Türkiye'nin ana muhalefet partisinin mitingi yer almadı.
Siteye girenler, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birden fazla haberlerinin dolu olduğu bir sayfa ile karşılaştı.
İşte o sayfa:
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