Macaristan Başbakanı Peter Magyar NATO Zirvesi öncesi İstanbul'u gezdi

Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi için ülkeye gelen Macaristan Başbakanı Peter Magyar, resmi görüşmelerine başlamadan önce İstanbul'u ziyaret etti. Tarihi şehri adeta bir turist gibi gezen Magyar, Sultanahmet Camii ve Yedikule Hisarı'nda vakit geçirdi.

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Macar Başbakan, gezisine dair anları kendi sosyal medya hesabından da paylaştı. Yedikule Hisarı'na yapılan ziyarette Magyar'a ve kendisine eşlik eden Macaristan İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller'a, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ev sahipliği yaptı.

FATİH BELEDİYE BAŞKANI PAYLAŞTI

Fatih Belediye Başkanı Turan, gezi sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Peter Magyar ile olan fotoğrafına yer verdi. Turan, "İstanbul'un hafızasında önemli bir yere sahip olan hisarımızı birlikte gezerek devam eden çalışmalarımızı paylaşma imkânı bulduk" ifadelerini kullanarak, Başbakan'a ve Başkonsolos'a ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

Bugün Ankara'da başlayacak olan NATO Zirvesi kapsamında ittifaka üye ülkelerin liderleri bir araya gelecek. Liderlerin iki gün boyunca oldukça yoğun bir diplomasi ve toplantı programı yürüteceği belirtildi.