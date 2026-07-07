Cumhuriyet Gazetesi Logo
Macaristan Başbakanı Peter Magyar NATO Zirvesi öncesi İstanbul'u gezdi

Macaristan Başbakanı Peter Magyar NATO Zirvesi öncesi İstanbul'u gezdi

7.07.2026 11:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Macaristan Başbakanı Peter Magyar NATO Zirvesi öncesi İstanbul'u gezdi

Ankara'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Peter Magyar, yoğun programı öncesinde İstanbul'un tarihi durakları olan Sultanahmet Camii ve Yedikule Hisarı'nı ziyaret etti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi için ülkeye gelen Macaristan Başbakanı Peter Magyar, resmi görüşmelerine başlamadan önce İstanbul'u ziyaret etti. Tarihi şehri adeta bir turist gibi gezen Magyar, Sultanahmet Camii ve Yedikule Hisarı'nda vakit geçirdi. 

Macar Başbakan, gezisine dair anları kendi sosyal medya hesabından da paylaştı. Yedikule Hisarı'na yapılan ziyarette Magyar'a ve kendisine eşlik eden Macaristan İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller'a, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ev sahipliği yaptı. 

Image

FATİH BELEDİYE BAŞKANI PAYLAŞTI

Fatih Belediye Başkanı Turan, gezi sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Peter Magyar ile olan fotoğrafına yer verdi. Turan, "İstanbul'un hafızasında önemli bir yere sahip olan hisarımızı birlikte gezerek devam eden çalışmalarımızı paylaşma imkânı bulduk" ifadelerini kullanarak, Başbakan'a ve Başkonsolos'a ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti. 

Bugün Ankara'da başlayacak olan NATO Zirvesi kapsamında ittifaka üye ülkelerin liderleri bir araya gelecek. Liderlerin iki gün boyunca oldukça yoğun bir diplomasi ve toplantı programı yürüteceği belirtildi.  

İlgili Konular: #NATO #Macaristan #peter magyar

İlgili Haberler

Kayınbiraderini bakan yapan Macar lider Magyar kendini böyle savundu
Kayınbiraderini bakan yapan Macar lider Magyar kendini böyle savundu Macaristan’ın yeni başbakanı Péter Magyar, kayınbiraderi Márton Melléthei-Barna’yı Adalet Bakanı olarak atama kararını savundu. Magyar, söz konusu tercihin liyakat temelinde yapıldığını vurgularken, aile bağlarının yarattığı tartışmaların 'anlaşılabilir' olduğunu kabul etti.
Başbakan Magyar duyurdu: Cumhurbaşkanının görevden alınması gündemde
Başbakan Magyar duyurdu: Cumhurbaşkanının görevden alınması gündemde Macaristan Başbakanı Peter Magyar, cumhurbaşkanının görevden alınması için anayasa değişikliği süreci başlatacaklarını açıkladı. Sonbaharda kapsamlı anayasa reformuna gidileceğini belirten Magyar, yolsuzlukla mücadele kapsamında kamu varlıklarını koruma ve geri kazanma amacıyla yeni bir ofis kurulacağını duyurdu.
Macaristan’da siyasi restleşme büyüyor: Peter Magyar’dan üst düzey isimlere istifa çağrısı
Macaristan’da siyasi restleşme büyüyor: Peter Magyar’dan üst düzey isimlere istifa çağrısı Macaristan’da seçimleri kazanan Peter Magyar, Orbán döneminde atanan üst düzey devlet ve yargı yetkililerine 31 Mayıs’a kadar istifa çağrısı yaptı. Magyar, aksi halde milyonların verdiği yetkiyle bu isimleri görevden alacaklarını söyledi.