4 yıl önce ‘restorasyon yapılacak’ denilerek boşaltılmıştı: TRT binaları için 445.2 milyon TL’lik harcama

Yayınlanma: 08.05.2024 - 14:47

Güncelleme: 08.05.2024 - 14:47

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT) İstanbul Beşiktaş’taki Ulus Mahallesi’nde bulunan binası ve Harbiye’deki Radyoevi binası 2019 yılında depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılmıştı. Söz konusu binaların restore edileceği ifade edilmiş ve burada çalışanlar Ayazağa’daki başka binalara yerleştirilmişti. Ancak aradan dört yıl geçmiş olmasına karşın söz konusu binalarda restorasyonuna başlanmaması uzun süredir tartışılan konular arasında yer alıyor.

İstanbul Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’nün 2024 yılı İstanbul Yatırım Programı’nda yer alan bilgiye göre 2021 yılında boşaltılan Ulus’taki bina için büyük onarım ve

güçlendirme yapılması için 948 milyon 34 bin TL’lik bir bütçe ayrıldığı öğrenildi. Restorasyonuna başlanmayan bu bina için ‘2023 Yılı Kümülatif Harcama Tutarı’ başlığı altında 256 milyon 700 bin TL’lik harcama yapıldığı ortaya çıktı. TRT İstanbul Müdürlüğü binasının restorasyonu için ise 457 milyon 931 bin TL’lik bir bütçe ayrıldığı ve ‘yıllardır tek bir çivi dahi çakılmadığı’ ifade edilen bina için toplam 188 milyon 500 bin TL’lik harcama yapıldığı öğrenildi. Toplamda bu binalar için 445 milyon 200 bin TL’lik harcama yapıldığı belirtildi.

TRT EMEKÇİLERİNDEN EYLEM

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Haber-Sen, konuya ilişkin bugün Harbiye Radyoevi binası önünde bir basın açıklaması yaptı. Haber-Sen 5 No’lu Şube Başkanı Deniz Salman’ın yaptığı basın açıklamasında restorasyon ve güçlendirme başlamadan kamunun parasının nereye harcandığını sordu. TRT çalışanlarınını diğer sorunlarına da değinen Salman, “TRT yönetimi 1 Mayıs’ta, daha 2020 yılında açılan Görevde Yükselme Sınavı’nın dava süreçleri bitmeden, yeni bir Görevde Yükselme Sınavı duyurusu yaparak, kurumda kaosa neden olmuştur” dedi.