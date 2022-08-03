TRT'de yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesi: Aylık ortalama 8 bin 934 TL
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, 2021 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Aralarında Hilal Kaplan, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in oğlu Oğuzhan Bilgin'inde bulunduğu yönetim kurulu üyelerine aylık ortalama 8 bin 934 TL huzur hakkı ödendiği ortaya çıktı.
TRT, 2021 yılına yönelik mali bilgileri ile faaliyetlerini içeren raporunu gecikmeli olarak yayımladı. Rapor, Hilal Kaplan, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in oğlu Oğuzhan Bilgin ile AKP AR-GE Başkan Yardımcısı Atakan Yılmaz’ı da kapsayan ve yılda yalnızca 18 kez toplantı yapan dokuz kişilik yönetim kurulu üyelerine aylık ortalama 8 bin 934 TL huzur hakkı ödendiğini ortaya koydu.
BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Devlet adına radyo ve televizyon yayınlarını gerçekleştirmek amacıyla 1964 yılında kurulan ancak son dönemde tarafsızlığa gölge düşüren yayınlar yaptığı gerekçesiyle eleştirilen Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, 2021 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Rapor, “TRT, AKP’nin çiftliği gibi oldu” eleştirilerine neden olan yönetim kurulundaki isimlere her ay binlerce liralık ödeme yapıldığını gözler önüne serdi.
TRT’nin 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nda yer alan kısıtlı bilgiler şöyle sıralandı:
•Kârı: 1 milyar 396 milyon 318 bin TL
•Özkaynaklar toplamı: 5 milyar 201 milyon 804 bin TL
•Ticari borçların toplamı: 206 milyon 537 bin TL
Video Haberler
- Ankapark'ı ziyaret ettiler
- Muharrem İnce otobüsten inip araba itti
- Eşinden kalan mirası icraya vereni öğrenince şaşırdı
- İki gündür işe gitmeyen odyometrist evinde ölü bulundu
- Aleyna Tilki yaylada silahla ateş ettiği anlar...
- Kuran kursu davasında yeni gelişme
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- İzmir'de orman dışı alanda yangın!
- ''Beşli çeteler yerken...''
- Özel anaokulunda şişme havuza düştü, boğulma tehlikesi g
En Çok Okunan Haberler
-
- ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı
- Erdoğan talimatı verdi
- Türkiye'nin gündemine oturan iddia!
- Ev sahibiyle kavga eden kiracı polisi vurup intihar etti
- AKP'li vekile verilen burs için karar çıktı
- CHP harekete geçti
- Usta tiyatrocu hayatını kaybetti
- Bütün dünyanın izlediği uçak indi!
- Yayınevi sessizliğini bozdu
- 'Tüm kirli çamaşırlarını dökeceğim'