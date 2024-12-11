TRT’nin tarafsızlığına ‘kamu yararı’ kılıfı: Karşı görüş vermek zorunlu değilmiş

Yayınlanma: 11.12.2024 - 10:37

Güncelleme: 11.12.2024 - 11:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığının TBMM Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında devletin kanalı TRT’nin tarafsız olması gerekirken tüm siyasi partilere eşit süre vermediğini, muhalefetin yayınlarında adaletli süre bulamadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Bulut’un bu eleştirilerine yazılı olarak yanıt verdi. TRT’nin yayınlarını kamu yararı gözeterek yaptığını savunan Yılmaz “Yayınlar TRT kanununun 20. maddesinde yer alan ‘Cumhurbaşkanı ve siyasi parti açıklamalarının ve faaliyetlerinin yayınlanması, bu açıklamaların kamu yararı ve bilgilendirme değeri taşıması şartına bağlıdır. TRT, cumhurbaşkanı veya bir siyasi parti açıklama ve faaliyetlerini yayınladıktan sonra bunu dengelemek amacıyla aynı bültende veya hemen ardından karşı görüşlere yer vermek zorunda değildir’ hükmünce gerçekleştirilmektedir. TRT’nin yayın ilkeleri, eşitlik, tarafsılık ve kamu yararını esas almaktadır. Siyasi gruplara ilişkin yayınlar, izleyici ve dinleyicilerimizin doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendirilmesini amaçlayan haber değeri kriterlerine göre planlanmakta olup, kamuoyunun bilgi edinme hakkı çerçevesinde yürütülmektedir” ifadelerini kullandı.

ÖZEL'E SADECE 25 DAKİKA

Aldığı yanıta tepki gösteren Bulut “Seçim döneminde partimizin reklamını parasıyla bile yayınlamayan, belediye başkanlarımıza bir saniye bile süre ayırmayan, AKP’nin adaylarını hem canlı yayınlar hem de haber bültenleri ile sürekli ekranlara taşıyan TRT; muhalefete kör, sağır, dilsiz. Hesapladık, 1 Ocak ile 10 Şubat arası AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ayrılan süre 1945 dakika. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve partimize ayrılan süre sadece 25 dakika. Nerede tarafsızlık, nerede eşitlik?” sorularını yöneltti. Yılmaz’ın kamu yararı ifadelerine de tepki gösteren Bulut “Cumhurbaşkanının açıklamalarının bülten içerisinde dengelenmesinden bile korkuyorlar. Cumhurbaşkanının açıklamalarındaki çelişkiler anlaşılmasın diye aynı bültende muhalefete yer vermeye cesaret edemediklerini kendi ağızları ile itiraf ediyorlar TRT, kumandasını Saray’a teslim etmiş, iktidar ne isterse onu çalıp, söylüyor” dedi.