Trump, Ortadoğu turuna çıkacak
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın Mayıs ayında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret edeceğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın beklenen Ortadoğu turunun tarihi netleşti.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın 13-16 Mayıs tarihleri arasında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret edeceğini duyurdu.
Ziyaretler hakkında ayrıntı verilmedi.
Etiketler: #Donald Trump #orta doğu
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