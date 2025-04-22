Trump, Ortadoğu turuna çıkacak

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın Mayıs ayında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret edeceğini açıkladı.

Trump, Ortadoğu turuna çıkacak
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İHA
Yayınlanma: 22.04.2025 - 23:45

ABD Başkanı Donald Trump’ın beklenen Ortadoğu turunun tarihi netleşti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın 13-16 Mayıs tarihleri arasında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret edeceğini duyurdu.

Ziyaretler hakkında ayrıntı verilmedi.


Etiketler: #Donald Trump #orta doğu

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