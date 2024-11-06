Trump'ın kazanmasının ardından 'Berat Albayrak' iddiası: Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak!

Yayınlanma: 06.11.2024 - 16:31

Güncelleme: 06.11.2024 - 16:40

ABD Başkanlık seçimini kesin olmayan sonuçlara göre Donald Trump'ın kazanmasının ardından Türkiye siyasetiyle ilgili de çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Trump’ın yeniden göreve gelmesiyle Türkiye’de özellikle Berat Albayrak’ın ismi yeniden gündeme oturdu. Trump’ın damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner’la yakın ilişkileri olduğu öne sürülen Berat Albayrak'ın ismi, seçim sonuçlarıyla birlikte öne çıkmaya başladı.

(Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanı olduğu 2019'da dönemin ABD Başkanı Donald Trump’la Oval Ofis’te program dışı bir görüşme yapmış, Trump'ın damadı ve başdanışmanı Kushner'in yer aldığı görüşmenin fotoğrafı çok konuşulmuştu)

"ERDOĞAN, ABD SEÇİMİNİ BEKLİYORMUŞ"

Gazeteci Bülent Aydemir'in aktardığına göre, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeniden aktif siyasete atılacak.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da damadı olan Albayrak, Aydemir'in aktardığına göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacak.

Aydemir, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı ilgili paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şaka sanmıştım, vallahi gerçek olma ihtimali yüksekmiş. Nerelerde, kimlerden duydum; küçük dilimi yutacaktım az daha!..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine değişikliği için bütçenin TBMM’den geçmesini değil, ABD seçimini bekliyormuş.

Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacakmış!..

Ben sadece aktarıcıyım; kızmayın olur mu?"

'AT İZİ İT İZİNE KARIŞTI' DİYEREK İSTİFA ETMİŞTİ

AKP hükumetlerinde 2015'ten 2018'e kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, 2018'den 2020'ye kadar da Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapan Berat son görevinden 8 Kasım 2020’de istifa etmişti.

Albayrak, Instagram hesabından sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa ettiğini açıklamıştı. İstifasını Instagram hesabından duyuran Albayrak, "Aileme daha fazla zaman ayıracağım. At izi it izine karıştı" demişti.