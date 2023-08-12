TSK'de 187 general ve amiral ataması: Kumpasa uğrayan isimlere yeni görev

Yayınlanma: 12.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.08.2023 - 03:00

3 Ağustos’taki Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) üst kademesi şekillenirken, terfi ve emeklilik kararları alındı. YAŞ’ın ardından dün Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarında 187 general ve amiralin görev yerleri de belirlendi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 119 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 30 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 38 generalin ataması yapıldı.

Son YAŞ’ta orgeneral olan İrfan Özsert, Genelkurmay 2. Başkanı, Kemal Yeni de intibak nitelikli olmak üzere Ege Ordu Komutanı oldu. Korgeneral Veli Tarakcı, 3. Ordu Komutanlığı’na; Korgeneral Levent Ergün, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı’na; Korgeneral Metin Tokel, 2. Ordu Komutanlığı’na getirildi.

FETÖ’nün Balyoz kumpasında yargılanan ve hapis yatan Murat Ataç, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Başkanı oldu. İzmir Askeri Casusluk davasından tutuklu yargılanan Tümgeneral İlkay Altındağ da Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü olarak görevlendirildi.

İLK KADIN AMİRAL

FETÖ’nün kumpas davalarında yargılanan Koramiral İbrahim Özdem Koçer, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı’na; Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Başkanlığı’na; Tümamiral Refik Levent Tezcan ise MSB Savunma ve Güvenlik Genel Müdür Yardımcılığı’na getirildi. Mayın Filosu Komutanı ise Tümamiral Mustafa Kaya oldu. Son YAŞ’ta terfi ettirilen ve Türkiye’nin ilk kadın amirali olan Gökçen Fırat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetimi Başkanlığı’na atandı.

Orgeneral İsmail Güneykaya, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı’na; Korgeneral Erdoğan Gür, Hava Eğitim Komutanlığı’na; Tümgeneral Ergin Dinç, Hava Harp Okulu Komutanlığı’na; Tümgeneral Ali Özmen, Hava Savunma Komutanlığı’na; Tümgeneral Kemal Turan ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Başkanlığı’na atandı.