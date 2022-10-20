'TSK'nin kimyasal silah kullandığı' iddialarına CHP'li Gürsel Erol'dan sert tepki
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ye karşı düzenlenen operasyonlarda kimyasal silah kullandığı iddialarına CHP'li Milletvekili Gürsel Erol sert tepki gösterdi. Erol, "İddialar Türk Silahlı Kuvvetleri’ni yıpratmak amacıyla yapılan bilgi kirliliğinden ibarettir" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın gündeme getirdiği PKK'ye karşı kimyasal silah kullanıldığı iddiası hakkında açıklama yaptı.
Bakanlık iddialara ilişkin "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına yönelik iddialar tamamen asılsız ve gerçek dışı" açıklamasında bulundu.
CHP'DEN TEPKİ
Öte yandan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da sosyal medya hesabından iddialara tepki gösterdi.
Erol, "Zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan kahraman Türk ordusunun sınır ötesinde kimyasal silah kullandığı iddiaları Türk Silahlı Kuvvetleri’ni yıpratmak amacıyla yapılan bilgi kirliliğinden ibarettir" dedi.
Erol'un paylaşımı şu şekilde:
Zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan kahraman Türk ordusunun sınır ötesinde kimyasal silah kullandığı iddiaları Türk Silahlı Kuvvetleri’ni yıpratmak amacıyla yapılan bilgi kirliliğinden ibarettir.— Gürsel Erol (@gurselerol62) October 20, 2022
Gözbebeğimiz TSK ülkemizin onurudur! ????
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