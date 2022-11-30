TTB Başkanı Fincancı'nın dosyası yetkisizlikle İstanbul'a gönderildi
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın ikamet yerinin İstanbul olması, soruşturmanın da burada yürütülmesi nedeniyle İstanbul ağır ceza mahkemesinin yargılamaya yetkili olduğuna karar verdi. Fincancı'nın avukatlarının tahliye talebi de reddedildi.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hazırlanan iddianame, "yetkisizlik" kararıyla İstanbul'a gönderildi.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameye ilişkin incelemesini tamamladı.
İddianameyi kabul eden mahkeme, Fincancı'nın ikamet yerinin İstanbul olması, soruşturmanın da burada yürütülmesi nedeniyle İstanbul ağır ceza mahkemesinin yargılamaya yetkili olduğuna karar verdi.
Bu kapsamda, yetkisizlik kararı veren mahkeme ayrıca sanık Fincancı'nın avukatlarının tahliye talebini reddetti.
İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINMIŞTI
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) PKK’ye karşı yürüttüğü operasyonlarda "kimyasal silah kullandığı" yönündeki iddialarla ilgili yaptığı bir açıklama ardından soruşturma başlatılmıştı. Fincancı'yla ilgili olarak hazırlanan iddianamede, "TSK'nin meşru müdafaa kapsamındaki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle terör örgütü propagandası yaptığına" dikkat çekilmişti.
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