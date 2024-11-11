Tuğrul Türkeş'ten 'süreç' yorumu: 'Türk siyasetinde bir süpernova olayının yaşanmasıdır'

Yayınlanma: 11.11.2024 - 18:31

Güncelleme: 11.11.2024 - 18:55

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin TBMM'nin açılışında DEM Partililerin elini sıkması ve ardından PKK elebaşı Abdullah Öcalan çağrısı ile devam eden sürecin tartışmaları sürüyor.

Eski MHP'li AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş de tartışmaya dahil olarak, "Birçok medya mensubu arkadaşımız, konuya nasıl baktığımızı ve değerlendirmelerimizi sordu. Söylenenleri dinledik, yazılanları okuduk. Olayları daha serinkanlı ve objektif olarak değerlendirdiğimizde benim vardığım sonuç" diyerek düşüncelerini paylaştı.

SÜPERNOVA BENZETMESİ

Türkeş'in sosyal medya hesabından aktardığı paylaşımı şu şekilde:

"Ekim başı itibarıyla yeni dönemine başlayan Türk siyaseti, kuvvetli demeçlerin verildiği, kafa karışıklığı yaratan ve korkulmalı mı yoksa umutlanmalı mı bilinmeyen bir evreye girmiş gibi.

Diğer taraftan, kumarbaz misali el bile yükseltmeye heveslilerin olabileceğini de gözlemledik.

Birçok medya mensubu arkadaşımız, konuya nasıl baktığımızı ve değerlendirmelerimizi sordu. Söylenenleri dinledik, yazılanları okuduk. Olayları daha serinkanlı ve objektif olarak değerlendirdiğimizde benim vardığım sonuç;

Türk siyasetinde bir SÜPERNOVA olayının yaşanmasıdır.

Bu, ileriki günlerde sanırım daha da iyi teşhis edilecek ve gözlemlenebilecektir."

Süpernova, enerjisi biten büyük yıldızların şiddetle patlaması durumuna verilen isim olarak biliniyor.