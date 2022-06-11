TÜİK enflasyon sepetini sansürlese de çarşı pazarda fiyatlar gerçeği ortaya koyuyor

11 Haziran 2022 Cumartesi, 02:00

TÜİK’in enflasyon sepetini bundan sonra açıklamayacağının belirtilmesine karşın, pazar fiyatları ve internet mağazalarındaki veriler, aylık enflasyonun yüzde 2.98’den fazla olduğunu ortaya koydu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, artık her ay pazar fiyatları ve internet mağazalarındaki bilgilerle TÜİK’in “kararttığı” verileri kendisinin hesaplayacağını söyledi.

HER ÜRÜNE ZAM

Mayısta market, pazar ve internet satış mağazalarında yapılan fiyat derlemelerine göre pirinçten makarnaya, etten tavuğa kadar tüm temel besin maddelerine zam geldiğini söyleyen Ağbaba, “Mayısta bir önceki aya göre sütün fiyatında yüzde 70, kuru soğanın ve limonun fiyatında yüzde 71, tavuk etinin fiyatında yüzde 62 ve etin fiyatında ise yüzde 30’luk artış oldu. Aylık artışlar şekerde yüzde 69 ve beyaz peynirde yüzde 35” bilgisini paylaştı.

ALIM GÜCÜ KALMADI

Verileri geçen yılla da kıyaslayan Ağbaba, “2021 Mayıs ve 2022 Mayıs kıyaslandığında 2 bin 825 TL asgari ücret, bu yıl yüzde 50 artışla 4 bin 253 TL olan asgari ücreti alım gücü olarak geride bıraktı. Son bir yılda patatesin fiyatı yüzde 358, kuru soğanın fiyatı ise yüzde 359 arttı. Tüm ekmek çeşitlerinin fiyatı yüzde 96 oranında artarken, etin fiyatı yıllık yüzde 144 ve tavuğun fiyatı ise yıllık yüzde 148 oranında arttı. Bakliyat ürünlerinde ise nohutun fiyatı yüzde 188, mercimeğin fiyatı yüzde 121 ve kuru fasulyenin fiyatı ise son bir yılda en az yüzde 88 yükseldi. Asgari ücretli en büyük kaybı ise geçmiş yıla göre 1137 adet kayıpla yumurta ve 10 15 kilo kayıpla kuru soğanda yaşadı” diye konuştu.

‘GÖRÜLMEMİŞ İŞ’

Ağbaba, “Mayısta temel besin maddelerinde yaşanan yıllık ve aylık artışların, resmi olarak açıklanan aylık 2.98 enflasyonun çok üzerinde olduğunu görüyoruz. Sansürle halkın açlığını ve yoksulluğunu gizlemek dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir” tepkisini gösterdi.