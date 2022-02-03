TÜİK enflasyon verilerini açıkladı, CHP'den tepki gecikmedi: "Sadece bir adım kaldı..."

03 Şubat 2022 Perşembe, 10:58

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ocak 2022 enflasyon verilerini değerlendirdi. Ağbaba, "Erdoğan, 20 yıl aradan sonra ülkeyi iktidarı aldığı dönemin daha da gerisine getirdi, vatandaşlarımızı 20 yıl öncesine göre daha fazla yoksullaştırdı. Faiz indi, kurdaki köpük güya alındı ama ülkede enflasyon dörtnala üç hanelere doğru gidiyor. Erdoğan’ın bile isteye sırtımızda yarattığı kamburun faturasını da kendisi ve yandaşları hariç 84 milyon vatandaş ödüyor" dedi.

"ENFLASYON DÖRTNALA ÜÇ HANELERE DOĞRU GİDİYOR"

Ağbaba'nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:



- TÜİK’in en iyimser verilerinde dahi Ocak ayında enflasyon yıllık yüzde 48,69, aylık ise yüzde 11 oranında arttı. Üretici fiyat endeksi ise yıllık oranda yüzde 93,5 oranında artarak üç haneye gelmesine sadece bir adım kaldı.

- Erdoğan ülkeyi, iktidarı aldığı 2002 yılının da daha gerisine götürmeyi başardı. 2002 yılında yüzde 29 olan enflasyon şimdi en iyimser haliyle dahi yüzde 48,69. Enflasyon, Erdoğan’ın iktidarı aldığı 2002 yılına göre 19 puan daha fazla.

- 2004 yılında yüzde 1.02 olan gıda enflasyonu şu an yüzde 55,61. 20 yılın sonunda gıda enflasyonunu 55 kat artırma becerisini gösterdiler. TÜİK verilerinin dışında bağımsız ENAG grubunun açıkladığı yıllık enflasyon artışı ise yüzde 114.

- Son bir yılda sadece; ekmeğin fiyatı yüzde 60, makarnanın fiyatı yüzde 82, beyaz peynirin yüzde 65, patatesin fiyatı en az yüzde 123 artmış durumda. En az diyoruz çünkü bu artışlarda kuşkulu ve şaibeli TÜİK verileri.

- Böylece asgari ücrete gelen yüzde 50’lik zamda, memura ve memur emeklilerine verilen yüzde 30,5’lik zamdan da eser kalmamış oldu. Yurttaşlarımız için geçtiğimiz aylar bahardı kara kış asıl şimdi başladı.

- Dünyanın en büyük 10 ekonomisine girmek bir yana açlık ligindeyiz.

- AKP Genel Başkanı Erdoğan dünyanın en büyük 10 ekonomisi içerisinde yer alacağımızı söylüyor. Lakin şu an ülkeyi getirdikleri lig açlık ve yoksulluk ligi. Türkiye ile yüksek enflasyon liginde yer alan ülkeler; Venezuela, Sudan, Lübnan, Suriye, Surinam Zimbabve ve Arjantin. Geriye kalan 176 ülkenin enflasyonu Türkiye’den daha düşük durumda.

- Bunun sebebi ise dünyada hiçbir yerden denenmeyen, akıldan ve bilimden yoksun ya tutarsa ekonomi modeli ile yönetilmemizdir. Ya tutarsa modelinin bizi getireceği yer dünyanın en büyük 10 ekonomisi değil, açlık ligi birinciliğidir.