TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisine siyasilerden tepki gecikmedi: 'Aradaki uçurum, yurttaşın Saray eliyle çalınan emeği'
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon, yıllık bazda yüzde 80.21 oldu. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisine siyasilerden tepki gecikmedi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.
Buna göre, enflasyon ağustos ayında aylık bazda yüzde 1.46 artarken, yıllık enflasyon yüzde 79.60'dan yüzde 80.21'e yükseldi.
ENAG'a göre ise enflasyon ağustos aylık yüzde 5,86 oranında arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 181,37’ye olarak hesaplandı. Yılbaşından bu yana geçen 8 aylık dönemdeki enflasyon artışı yüzde 90’ı aşarak yüzde 91,62 oldu.
TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisine siyasiler, sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.
CHP İstanbul İl örgütü ve CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "ENAG yıllık enflasyonu açıkladı; yüzde 181,37. Saray iktidarı memleketi batırdı; değiştireceğiz ve düzelteceğiz; bize katılın" dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek ise mesajında, "ENAG: Enflasyon ağustosta yüzde 5.86 artarken, yıllık yüzde 181.37 oldu. TÜİK: Enflasyon ağustosta yüzde 1,46 artarken, yıllık yüzde 80,21 oldu. Aradaki uçurum, vatandaşın Saray eliyle çalınan emeğidir" ifadelerine yer verdi.
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan paylaşımında, "TÜİK vatandaşın aklıyla alay etmeye devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu tam da bu yüzden TÜİK'in kapısına gitmişti. ENAG: Enflasyon ağustosta yüzde 5.86 artarken, yıllık yüzde 181.37 oldu. TÜİK: Enflasyon Ağustos’ta yüzde 1,46 artarken, yıllık yüzde 80,21 oldu" diyerek tepki gösterdi.
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