Tüm bakan yardımcıları yurtdışı görevlere atandı, yerine dışarıdan isim de gündemde

09 Ekim 2022 Pazar, 02:00

Uzun süredir üzerinde çalışılan Büyükelçiler Kararnamesi’nin son hali belli oldu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hafta içinde büyükelçilere yeni görev yerlerini tebliğ etti. 41 dış temsilciliğe yapılan yeni büyükelçi atamaları arasında Bakan Yardımcıları Sedat Önal ve Faruk Kaymakcı da bulunuyor.

Türkiye ile ABD arasındaki stratejik mekanizma ile Rusya ve İran’la devam ettirilen Astana süreci de dahil olmak üzere Ankara’nın son dönemdeki neredeyse tüm diplomatik temaslarının içinde yer alan Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, New York’ta bulunan Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği görevini üstlenecek. 2018’den bu yana bakan yardımcısı olan Önal, daha önce Amman Büyükelçisi olarak görev yapmıştı. 2021 başında emekli olmasına karşın cumhurbaşkanı başdanışmanı yapılarak bu göreve devam ettirilen ve bakanlıktaki en deneyimli diplomat konumundaki Feridun Sinirlioğlu ise BM Daimi Temsilciliği görevinde yaklaşık 6 yılı tamamlayarak Ankara’ya dönecek.

Halihazırda Avrupa Birliği (AB) Başkanı da olan Bakan Yardımcısı Kaymakcı da Türkiye’nin Brüksel’de bulunan AB Daimi Temsilciliği’ne atandı. 2013-2017 arası Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi olan Kaymakcı, 2017-2018 arasında yine Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi olarak görev yapmıştı. Bakanlıktaki üç bakan yardımcısından biri olan Kıran da nisan ayında Zagreb Büyükelçisi olarak belirlenmiş, geçen ay Resmi Gazete’de atama kararı yayımlanmıştı.

‘BİRİ DIŞARIDAN OLABİLİR’

Önal ve Kaymakcı’nın atama kararlarının Resmi Gazete’de yayımlanması ve görevlerine resmen başlamalarıyla birlikte bakanlıktaki mevcut tüm bakan yardımcılarının dış göreve atanması nedeniyle yeni bakan yardımcıları belirlenecek.

Böylece Dışişleri Bakanlığı’nın üst yönetiminde son dönemdeki en kapsamlı değişim yaşanmış olacak. Yeni bakan yardımcılarından birinin bakanlık dışından olabileceği konuşuluyor.