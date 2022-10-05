İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström kimdir? İsveç'in Ankara Büyükelçisi neden Dışişleri'ne çağrıldı?
Türkiye, İsveç'in Ankara Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı. İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström kimdir?
İsveç’in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
İSVEÇ'İN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ NEDEN DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI?
Türkiye, İsveç Devlet Televizyonunda (SVT), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik hakaretamiz ifadeler ve görüntüler içeren bir programın yayınlanması nedeniyle İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström'i bugün Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Herrström'e, STV'de yer alan programa ilişkin Türkiye'nin güçlü tepkisi iletildi.
Diplomatik kaynaklar, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik hadsiz ve çirkin ifade ve görüntülerin kabul edilemez olduğu ve bu gibi yayınların ifade ve basın özgürlüğü ile açıklanmasının mümkün olmadığı vurgulanmıştır." ifadelerini kullandı.
İSVEÇ'İN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ STAFFAN HERRSTRÖM KİMDİR?
Staffan Mikael Herrström 1955 yılında Strängnäs'da doğdu
1976-1978 yıllarında Halk Partisi gençlik derneğinde sendika sekreteri, 1991-1994 yıllarında Danıştay Komitesi'nde devlet sekreteri ve Halk Partisi koordinasyon ofisinin başkanıydı. 2007'de Tanzanya'ya büyükelçi olarak atanmadan önce altı yıl boyunca Sida'da kıdemli yöneticiydi . 2010-2011 yılları arasında Hanoi'nin büyükelçisiydi . 2011-2015 yıllarında Varşova'da ve 2015-2020 yıllarında Bangkok'ta büyükelçiydi.
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