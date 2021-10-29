Tüm siyasileri paylaştı: Babacan'dan Pervin Buldanlı, Erdoğanlı bayram mesajı
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Ali Babacan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı videolu mesaj ile kutladı. TBMM'de bulunan siyasi partilerin liderlerinin isimlerinin anıldığı video da Pervin Buldan'ın da yer alması dikkat çekti.
Babacan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını partisinin sosyal medya hesabından yayınladığı videolu bir mesaj ile kutladı.
"SEN, BEN, ONLAR DEĞİLİZ, CUMHURİYETİN VATANDAŞLARIYIZ HEPİMİZ"
Babacan, Deva Partisi'nin kurumsal hesabından yayınlanan mesajı retweet ederek, Cumhuriyet Bayramını kutladı. Partinin mesajında, "Sen, ben, onlar değiliz, Cumhuriyetin vatandaşlarıyız hepimiz. 98 yıldır, el ele yaşattık Cumhuriyeti. Ayrışmadan, ayrıştırmadan, düşmanlaştırmadan hepimizin bayramı 29 Ekim. Biz, hepimizin demokratik Cumhuriyetini yaşatacak ve ilerleteceğiz. Kutlu olsun!" denildi.
TÜM SİYASİLER VİDEODA VAR
DEVA Partisi'nden ve Babacan'ın hesabından paylaşılan videoda ise şu ifadeler kullanıldı:
"Çırağı da Cumhuriyet, Ustası da. Doktoru da Cumhuriyet hastası da. Gesi bağları da Cumhuriyet, İzmir dağları da. Gezsen Anadolu’yu baştan başa Cumhuriyet. Esnaf kasası Cumhuriyet, Merkez Bankası Cumhuriyet. Sandık Cumhuriyet. Millet Cumhuriyet. Bahçeli Cumhuriyet. Mithat Sancar, Pervin Buldan Cumhuriyet. Akşener Cumhuriyet. Karamollaoğlu Cumhuriyet. Davutoğlu Cumhuriyet. Kılıçdaroğlu Cumhuriyet. Erdoğan Cumhuriyet. Babacan Cumhuriyet. Kim hizmet ettiyse, kim hizmet edecekse Cumhuriyet. Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet. Siz biz değil, onlar değil hepimiz Cumhuriyet. Gururla ilelebet kutlu olsun."
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