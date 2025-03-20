Özlem Zengin'den protestolar için yeni 'iddia': 'Sınıfı 'Tayyipçiler' diye basmışlar'

Yayınlanma: 20.03.2025 - 19:48

Güncelleme: 20.03.2025 - 19:48

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto eden üniversiteli öğrenciler hakkında 'iddialarda' bulundu.

Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde protestolar yapıldığını belirten Zengin, Galatasaray Üniversitesi’nden bir 'arama' geldiğini söyleyerek, şunları ifade etti:

"Bugün Galatasaray Üniversitesi’nden bir öğrencimiz beni aradı. Sınıfta bazı öğrenciler dışarı çıkartılmaya çalışılmış. Öğrencilere ‘Eyy Tayyipçiler, burada oturuyorsanız Tayyipçisiniz, sınıfı terk edin’ diyerek hakaret edilmiş."

Bu sözler CHP sıralarında tepkiye neden olurken, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Çocuklara bunu yapmayın" diyerek yanıt verdi.