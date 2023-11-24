Soyer'den soruşturma açıklaması: İdam sehpasına çıkarsalar aynı şeyi söyleyeceğim

Yayınlanma: 24.11.2023 - 15:34

Güncelleme: 24.11.2023 - 15:34

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e 9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yılı kutlamalarındaki konuşmasından dolayı açılan soruşturma sonrasında başta örgütü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerinden gelen destekler çığ gibi büyüyor. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Ege Bölge Temsilciliği ve bünyesindeki sendikaların şube başkanları Başkan Soyer’i makamında ziyaret etti.

“GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ”

Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, “Sizin yanınızda olduğumuzu söylemek için kendi evinizde ziyaret etmek istedik. 26 aydır birlikte çalışmaktan onur duyduğumu dile getirmek istiyorum. Her zaman kapınızı gönül rahatlığıyla çalıyoruz. Derdimizi anlatıyoruz, siz de iyi bir şekilde dinleyerek cevap veriyorsunuz. Yakın zamanda hakkınızda açılan soruşturmalar var. Güneş balçıkla sıvanmaz. Siz İzmir’de büyük aşkla göreve başladınız. Sizi yakinen takip ettik, beraber çalıştık ve biliyoruz. Biz sizinle çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem tekrar o mutluluğu, heyecanı, başarıyı yaşarız. Ege’nin incisine kimse darbe vurmaya kalkışmasın. Siz rahat olun. Bir şey çıkacağını düşünmüyoruz. Biz de sizin arkanızdayız” dedi.

“BİZ TÜRKİYE’YE DEMOKRASİ DERSİ VERDİK”

Başkan Tunç Soyer ise, “Tam kadro burada bulunmuş olmanız benim için çok değerli. Gösterdiğiniz hassasiyet, verdiğiniz destek, gözlerinizde gördüğüm kardeşlik, yoldaşlık benim için çok kıymetli. İnsan bir sıkıntıya, zora düştüğünde yakınlarının ne düşündüğünü bilmek istiyor, yanında görmek istiyor, ondan güç almak istiyor. İyi ki varsınız. Biz bu süreçleri yaşadık. Acısıyla, tatlısıyla, eksiğiyle, artısıyla her şeyi yaşadık. Ama ben şunu biliyorum ki; biz Türkiye’ye demokrasi dersi verdik. Bu belki de hepsinden kıymetli. Her zaman her konuda anlaşmıyor olabiliriz. Biz bu memleketin evlatları olarak, bu memleketi daha gelişmiş bir seviyeye çıkarmak, bu memlekette yaşayan insanların yaşam kalitesini yükseltmek, emeğin hakkını vermek için mücadele ediyoruz. Kolay değil. Her şey bunun aleyhinde, her şey bunu bozmak için. O yüzden yaptığımız iş hiç kolay değil” diye konuştu.

“SON NEFESİME KADAR AYNI ŞEYİ SÖYLEYECEĞİM"

Soruşturmalar hakkında da konuşan Başkan Soyer, “100 sene öncesine geri götürmeye çalışıyorlar. Tarihi yargılamaya çalışıyorlar. Tam bir akıl tutulması. Biz Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına giderken, daha nasıl iyi şeyler yapabiliriz, bu Cumhuriyeti daha nasıl ileriye taşırız, daha nasıl demokrasiyle taçlandırırız, daha nasıl hizmet yaparız gayreti içindeyken 100 sene öncesine geri götürmeye çalışıyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Buradaki öznenin ben olması önemli değil. Yarın sen olursun, öbür gün bir başkası olur. Bu böyle bir şey. Ama önemli olan arkadaki niyet. Buradan ne çıkar bilemem. Ama ne olursa olsun sonuna kadar aynı şeyleri söylemeye devam edeceğim. Son nefesime kadar, idam sehpasına çıkarsalar orada da aynı şeyi söyleyeceğim. Çünkü eğer bunlara sahip çıkmayı başaramazsak, yarın elimizde ne varsa hepsini kaybederiz. Bu bence son noktası. Mustafa Kemal Atatürk’le onun Nutuk’taki sözleriyle, hesaplaşma içine girmeyi düşünmek bile muazzam bir küstahlık içinde olduklarını gösteriyor. Bunu da yaşadık bunu da gördük. Utanıyorum” dedi.

“KEMERALTI İÇİN GÖVDESİNİ KOYDU”

Belediye-İş Sendikası 2 No’lu Şube Başkanı Savaş Atalay ise, “Tunç Bey ile Seferihisar’da 10 yıl beraber çalıştık. 4 buçuk yıldır da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yine çalışıyoruz. Burada 4 buçuk yılda deprem, sel, pandemi, ekonomik kriz, neler yaşandı. Ama her şeye rağmen Büyükşehir Belediyesi çalışmaya devam etti. Kemeraltı’nda yer altına yapılan yatırımları biliyoruz. Hiçbir büyükşehir belediye başkanı risk alıp da Kemeraltı’na girmez. Ama oradaki sorun için elini taşın altına koydu, gövdesini koydu ve şu anda Kemeraltı’nı toparlamaya çalışıyor. Ve bir de gerçek var. Tunç Başkan’ın insana, emeğe bakış açısını biliyoruz. Bunu gördük. Tunç Soyer yalnız değildir” diye konuştu.

“YANINIZDAYIZ”

Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS) İzmir Şube Başkanı Şükrü Günseli de, “Bu sizin şahsınıza yönelik bir iş olarak görülmemelidir. Bu zihniyetin ülkeyi nereye götürmek istediğiyle alakalı somut bir örnek. Geçmiş olmasını diyorum. Hepimiz için geçmiş olmasını diliyorum. Temennim bu zihniyetten kurtulabilmek. Yanınızdayız” ifadelerini kullandı.