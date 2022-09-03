Tunç Soyer, MasterChef Türkiye'ye konuk oldu: Yarışmacıları bisikletle selamladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de düzenlenen MasterChef programına bisikletiyle dahil oldu. Öte yandan, Soyer'in eşi Neptün Soyer de programda jüri olarak yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
03 Eylül 2022 Cumartesi, 14:43
Tunç Soyer, MasterChef Türkiye'ye konuk oldu: Yarışmacıları bisikletle selamladı
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TV8'de izleyicilerle buluşan ve haftada bir gün 'dış oyun' konsepti çekimi gerçekleştiren MasterChef Türkiye ekibi, bu hafta İzmir'e geldi. Kent Ormanı'nda kurulan platformda programın çekimleri yapılırken programa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de konuk oldu.

SOYER'İN EŞİ JÜRİ OLDU

Programın tanıtım fragmanında Tunç Soyer'n alana bisikletiyle geldiği görüldü. Öte yandan Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer de jüri olarak programda yer aldı.

Program 2 Eylül Cuma akşamı yayımlandı. 


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