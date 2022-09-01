İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kimdir, kaç yaşında? Tunç Soyer nereli, asıl mesleği ne?

01 Eylül 2022 Perşembe, 12:45

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, medyada oldukça sık ismi geçen siyasetçilerden biri olarak göze çarpıyor. İşte, İzmir'in belediye başkanına dair bilinmeyen noktalar...

TUNÇ SOYER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1959 yılında Ankara'da doğan 63 yaşındaki Tunç Soyer, ilk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamlamıştır. Soyer, lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır. Dolayısıyla Tunç Soyer siyasetçi kimliğinin yanı sıra aynı zamanda bir hukukçudur.

Tunç Soyer, biri İsviçre'deki Webster Üniversitesi'nde "Uluslararası İlişkiler" diğeri Dokuz Eylül Üniversitesi'nde "Avrupa Birliği" alanlarında olmak üzere iki yüksek lisans yaptı.

TUNÇ SOYER KARİYERİ:

Tunç Soyer, 2003 yılında Avrupa Birliği’nden İzmir'e temin edilebilecek mali kaynaklar konusunda hazırladığı raporunu dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina'ya sundu ve Piriştina'nın teklifini kabul ederek Büyükşehir Belediyesi başkan danışmanı olarak çalışmaya başladı.

2004-2006 yılları arasında İzmir Ticaret Odası'nda dış ilişkiler müdürlüğü ve genel sekreter yardımcılığı yaptı.

2006 yılında Dışişleri Bakanlığı tarafından EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi Genel Sekreterliği görevi verildi.

2009 ve 2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden Seferihisar Belediye Başkanı seçildi. 2019 Türkiye yerel seçimlerine 'CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı' olarak katıldı ve %58 oyla başkan seçilerek 8 Nisan 2019'da göreve başladı.

TUNÇ SOYER ÖZEL YAŞAMI

İngilizce ve Fransızca bilen Tunç Soyer, Neptün Soyer ile evli olup, iki çocuk babasıdır.