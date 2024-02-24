Tunç Soyer CHP'ye 'sitem' etti: 'Bir teşekkürü çok görenlere...'
CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri için aday göstermediği Tunç Soyer "İl kongresinde 522 delegenin 508’inin oyuyla en yüksek desteği alana, bu kadar çabaya, onlarca esere bir teşekkürü çok görenlere buradan sitem ediyorum" dedi.
İzmir’de uzun süredir çalışmaları süren Fahrettin Altay ve
Narlıdere’yi birbirine bağlayacak metro projesi tamamlandı. Nalırdere
Metrosu’nun açılışı bugün gerçekleştirildi.
Açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye (İzBB) Başkanı
Tunç Soyer, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Narlıdere Belediye Başkanı
Ali Engin ile CHP’li milletvekilleri, parti yöneticileri, belediye başkan
adayları ve çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.
‘YA BİR YOL BULDUK YA DA BİR YOL AÇTIK’
Açılışta söz alan Tunç Soyer, belediye başkanı olduğu günden
bugüne birçok projeye imza attıklarını söyledi.
"Hep birlikte İzmir için yüreğimizi ortaya koyduk.
Koşullar ne kadar zor olursa olsun mazeret değil, icraat ürettik" diyen
Soyer, şöyle devam etti:
"Ve bugün alnımız ak, başımız dik diyoruz ki: Söz
verdik, yaptık. 5 yıl önce, sec¸im beyannamemizde, 165 projemizi
gerçekleştirmeyi vadetmiştim. Bu projeleri yu¨zde 87'lik bir oranda tamamlamıs¸
üzerine bir de 15 proje eklemiş ve bu oranı gerçekleştirmiş tek belediye
başkanı olmaktan büyük gurur duyuyorum. 5 yılda İzmir'in 50 yıllık kangren
olmuş sorunlarını çözdük ve gelecek 50 yılını teminat altına aldık.
Cumhuriyetimizin 100. yılını tarihe nakşettiğimiz 9 Eylül kutlamaları ve İkinci
Yüzyılın İktisat Kongresi'yle taçlandırdık. Uluslararası alanda sahip olduğumuz
itibar ve İzmir duruşuyla, 5 yılda uluslararası finans kuruluşlarından en fazla
finansman getiren belediye olduk. Ya bir yol bulduk ya da bir yol açtık."
‘HÜKÜMETİN İZMİR’E LAYIK GÖRDÜĞÜ YATIRIM YALNIZCA 3 BİN
LİRA’
Hükümetin tavrına da dikkat çeken Soyer, "İzmir'i
bilenler bilir... Bu şehirde Ulaştırma Bakanlığına ait tek bir 'U' harfi yok.
Onun yerine, kendi metro hattını, sadece kendi imkanlarıyla yapan İzmir
Büyükşehir Belediyesi var. Biz, Türkiye’de son 5 yılda raylı sistemlere
bütçesinden en büyük oranı ayıran belediyeyiz. Sadece 5 yıllık görev sürem boyunca
İzmir’de 952 milyon Avro'luk raylı sistem yatırımı yaptık, yani bugünkü rayiçle
31 milyar lira. Peki bu 5 yılda merkezi hükümetin İzmir’e layık gördüğü raylı
sistem yatırımı ne kadar biliyor musunuz? Yalnızca ama yalnızca 3 bin
lira" dedi.
‘UMUDUN TEK GERÇEK ÖZNESİ HALK OLMALIDIR’
"İzmir’in onlarca yıldır parti-devlet anlayışıyla üvey
evlat yerine konduğunu" vurgulayan Soyer, "İzmir tüm baskılara
rağmen, evrensel değerlerin ülkemiz siyasetindeki en güçlü savunucusu olan
CHP'ye destek vermeyi sürdürdü. Cumhuriyet’in kurucu değerlerine sahip çıktı.
İşte bu nedenle CHP ve İzmir arasındaki güçlü ilişki bir tesadüf değildir. Her
ikisinin de özünde Anadolu’dan dünyaya uzanan bir uygarlık köprüsü inşa etme
gayreti vardır. Fakat ne yazık ki bugün, değişim sloganın altının boşaltılarak,
hedefinden koparıldığını ve umutların sönümlendiğini üzülerek görüyoruz. Oysa
bir parti-devlete karşı mücadele ediyorsanız veya bir parti sandıktan aldığı
gücü suistimal edip devleti ele geçiriyorsa, o umuda çok ihtiyaç vardır ve o
umudun tek gerçek öznesi halk olmalıdır. Vatandaşın talepleri tek ve en gerçek
yol göstericidir. ‘Başka bir siyaset mümkün’ çünkü siyaset yaşamı iyileştirme
sanatıdır. Ve o sanat ancak toplumla birlikte yapıldığında hedeflerine ulaşır.
Yani halkla birlikte, halkçı bir dönüşümle... Şunu çok iyi biliyoruz ki hepimiz
daha iyisini hak ediyoruz. Bu ülke bu cennet vatan daha iyisini hak ediyor"
diye konuştu.
‘CANLARI SAĞ OLSUN’
Öte yandan parti yöneticilerine de sitem ettiğini dile
getiren Tunç Soyer, "Yolumuz engebeli, yolumuz uzun ama hedefimiz güzel, o
hedefe giden yolculuk güzel… Hep birlikte ileriye, iyiye, doğruya yürümeye
devam edeceğiz. Aşığı olduğum bu güzel şehrin güzel insanları, elbette bu kadar
emeğe partinizden ve yoldaşlarınızdan bir takdir beklersiniz. İzmir CHP İl
Kongresi'nde kapalı oylamada 522 delegenin 508’inin oyuyla en yüksek örgüt
desteğini alana, başarılarıyla uluslararası alanda en yüksek makama getirilene,
anketlerde birinci çıkana, bu kadar çabaya, devrim niteliğindeki onlarca esere
bir teşekkürü çok görenlere buradan sitem ediyorum. Canları sağ olsun. Bu
yoldaki en büyük ödül siz değerli İzmirli hemşerilerimin takdiridir. Bu
makamdaki görevim bitse de sizlerin her siyasetçiye bahşetmediğiniz ama beni
oturttuğunuz gönül makamı benim için en büyük ödüldür. Tüm kalbimle söylüyorum,
bu gurur bana da evlatlarıma da yeter" dedi.
"İzmir eşit ve eşitlikçi ruhuyla, kendisiyle ve kendisi gibi olmayanlarla barışık kültürüyle, otoriter ve popülist siyasal iklimin ülkemizdeki panzehridir" diyen Soyer, "demokrasinin neferi" olmayı sürdüreceğini ve başlattıkları tüm projelerin de takipçisi olacağını söyledi.
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